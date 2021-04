After Correos, DHL and Fedex, now FluBut is being spread using MRW decoy in Spain, from yesterday.

Samples:

“mrw-1.apk”: 8ad776c24baffce19f92e00714f79703bd87319b1255cf6a4c6f888d661eb0f4

“mrw-2.apk”: c42ae7e78589e354ee15539dc5e3f820b6d91d79b37f4c652a13f924fb054505 pic.twitter.com/kGjBPPQDux

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) March 29, 2021