Música

La banda londinense compartió un teaser que muestra a Florence Welch cavando un agujero en un campo.

Florence + The Machine insinúa su regreso compartiendo un video de 30 segundos. En el clip aparece su vocalista cavando frenéticamente la tierra en un campo desierto; luego la vemos meter la cabeza en el hoyo y soltar tres gritos espeluznantes.

El clip dispara especulaciones sobre un nuevo álbum; además la web oficial de la banda se actualizó con un símbolo de luna dorada y la frase “Algo viene”.

El mes pasado, Florence Welch compartió imágenes crípticas sobre la posibilidad de la llegada de nuevo material, incluida una foto de ella trabajando en el estudio con Mark Bowen (guitarrista de IDLES) y una nota con la palabra “octubre”.

El último álbum de Florence + The Machine fue Dance Fever que se publicó en 2022.