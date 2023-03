TRAS LAS DECLARACIONES DE JALIL Y SAADI

El senador nacional, Flavio Fama, se mostró a favor de discutir el sistema de elección presidencial. Dijo que la ley de inversiones mineras debe esperar.

En declaraciones a Radio Ancasti, el senador nacional Flavio Fama (UCR) se mostró a favor de discutir normas que le den más participación a las provincias y dijo que “es evidente que el centralismo muchas veces pesa”. En esa línea, valoró los planteos del gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y dijo que “sería bueno dar el debate por más federalismo”.

“La pelea por un federalismo más justo es una pelea de todos los días. La vivo todos los días en Cámara de Senadores, donde claramente ahí se nota mucho que el centralismo muchas veces pesa. Muchos senadores de nuestro espacio político y del otro espacio político viven protestando y marcando las inequidades y tenemos que ir a un federalismo verdadero, con distribución justa, con políticas públicas que incluyan a todos los argentinos y no sean diseñadas solamente desde la centralidad del poder o de la producción económica”, opinó Fama, en diálogo con Mañana es hoy.

En alusión a la discusión sobre el viejo Colegio Electoral, dijo no estar “tan seguro de que sea una cuestión de fácil resolución”. “Por ejemplo, ese tema se discutió muchísimo en la Universidad Nacional de Catamarca, si elección directa o indirecta. Finalmente mantuvimos la elección indirecta, pero el debate se dio. Por eso pienso que hay que dar el debate, no sería malo”, expresó y agregó que igualmente “siempre a favor de los intereses de la provincia de Catamarca, independientemente del partido que pertenezca”.

Sobre la modificación de normas mineras

Por otra parte, consideró que es necesario volver a discutir la ley de inversiones mineras pero remarcó que “no es una tarea para este gobierno”. “La modificación claramente es para el próximo gobierno. No creo que sea oportuno tratar un tema así de sensible en medio de un año electoral. Esto tiene que ver con cómo nos miran en el exterior y cómo van a venir o no las inversiones. En esta ley está contemplada toda la minería, y no es lo mismo la explotación del litio con el mercado y el precio internacional que tiene hoy; con lo que es la producción del cobre. Hay que ser muy cuidadosos porque, nos guste o no, los grandes inversores que vienen a hacer las explotaciones mineras son del exterior y son empresas internacionales. Por eso la seguridad jurídica es uno de los elementos más sensibles”, consideró Fama, y señaló que debe ser abordado “con más firmeza con el próximo gobierno”.

Fuente: El Chasqui Digital