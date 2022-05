Sede Belén de la UNCA

En la sede de la UNCA ubicada en la ciudad de Belén, se llevaron a cabo el día de ayer distintas actividades en el marco de los festejos por los 50 años de la Universidad Nacional de Catamarca.

Con la presencia del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, la vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader, el intendente Daniel Ríos; quienes estuvieron acompañados por los decanos de distintas Facultades de la Casa de Altos Estudios y autoridades universitarias, se realizó la presentación del Nodo Tecnológico, las Aulas Híbridas y computadoras -presentando la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas-, y la firma de un acta acuerdo de la Facultad de Humanidades para el dictado de la Diplomatura Universitaria en Geografía Física en dicha sede.

En este contexto, la decana de Humanidades, Lic. Lilia Exeni firmó un convenio de cooperación entre la Facultad de Humanidades y la Municipalidad de Belén, en el que se acordó el dictado de la Diplomatura Universitaria en Geografía Física. Los objetivos de la propuesta son abordar los grandes desafíos actuales de la Geografía y sentar las bases para la gestión integrada del territorio, contando con instrumentos de análisis que permitan el conocimiento y manejo de las mecánicas de funcionalidad, que poseen los diferentes tipos de paisajes.

Mediante la implementación de la Diplomatura los docentes del norte provincial y sus alrededores podrán acceder a una nueva formación académica que brindará diferentes variables del medio físico natural.

El rector Arellano, en su discurso, manifestó su satisfacción por las distintas actividades que se realizaron en la tarde de ayer, expresando que «la pobreza es un problema que genera exclusión (…) y muchos alumnos no están en condiciones socio económicas. Hoy el 85 por ciento de los alumnos son del Valle Central y pensamos que lo que aprendimos en la pandemia no podemos perderlo. Esto hoy me llena de alegría que podemos decir que tenemos una hermosa conectividad y acceso a la tecnología, y cada Decano trabaja con el compromiso de pensar en nuevas ofertas académicas. Los universitarios estamos trabajando codo a codo para llevar la educación a toda la comunidad».

El intendente Ríos destacó que «tenemos el gran orgullo de contar con esta sede, esta obra marca un antes y un después y es la política pública que más impacto social ha causado. En el interior, siempre hay personas que por cuestiones económicas tienen que abandonar sus sueños, por lo que esta sede es fundamental», expresó, añadiendo que la obra de la sede seguirá su curso.

A su turno, la decana de humanidades, Lic. Exeni, manifestó: «Estamos aquí para renovar el compromiso con la comunidad de Belén y de localidades cercanas. Este es un proyecto de capacitación y actualización organizado por el Departamento Geografía de nuestra facultad y su implementación estará a cargo de docentes de la casa y de las universidades nacionales de Mendoza y del Nordeste». Respecto del dictado, expresó Exeni: «celebro el plan de virtualización que la universidad presentó hoy, aquí, en la sede de Belén, porque estos recursos posibilitarán trabajar algunas actividades de la Diplomatura de manera presencial mientras que para el desarrollo de otras, se podrá recurrir a la virtualidad». Señaló además que «son dos los puntos de información sobre esta actividad, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Belén y la Delegación de la UNCA en Belén. El próximo 21 de mayo –dijo- se llevará a cabo una reunión informativa de la que participarán el coordinador de la Diplomatura, Dr. Julio Costello, y docentes del proyecto, con el propósito de responder todas las inquietudes». Para finalizar, la decana agradeció al intendente de Belén por «la confianza depositada en nuestra facultad» y al rector y vicerrectora «por invitarnos a integrar la agenda de actividades de este especial momento para la educación pública».