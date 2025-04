El fiscal general Alejandro Gober lo convocó por sus declaraciones periodísticas.

Tras las declaraciones públicas del fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, quien advirtió que percibe la existencia de intereses para destituirlo de su cargo y mencionó unas supuestas presiones recibidas, el fiscal general Alejandro Gober lo citó para una audiencia en la que de alguna manera se lo indagó al respecto, y trascendió que se le habría ofrecido la posibilidad de reforzar su seguridad personal, quizás con la disposición de alguna custodia.

No trascendieron muchos detalles de ese encuentro, pero trascendió que lo dialogado quedó asentado en actas y que le habrían preguntado a Costilla sobre cuáles serían los orígenes de estas presiones que mencionó y si es que consideraba que esto requería reforzar su seguridad o si tenía temor por su integridad.

LAS DECLARACIONES A UNMEDIO COLEGA FUERON:

En sus dichos, Costilla dio a entender que lo quieren sacar del cargo aunque no aclaró quiénes ni porqué. “Todos los días decido sobre cuestiones que hacen a mi función. Si por una decisión uno va a enfrentar un jury, es preocupante porque vamos a estar constantemente ante cualquier decisión sentados ante un jury. Evidentemente debe haber un interés de que yo no continúe en esa causa (en relación con la de Rojas) y no solo ahí, sino en la función en sí. Hay un interés que pretende que yo no continúe», dijo y afirmó: «Sé de dónde viene, posteriormente lo diré».