FIFA dio a conocer en medio de una gran expectativa, quiénes serán las estrellas de la música que actuarán en las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026, que se desarrollarán en cada uno de los países anfitriones, es decir México, Estados Unidos y Canadá.

FIFA presentó el lineup de estrellas de la música para el Mundial 2026

Con un despliegue que se anticipa como espectacular, en el partido inaugural entre México y Sudáfrica que tendrá lugar en el Estadio Azteca, las atracciones sobre el escenario serán J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Los Ángeles Azules.

En tanto que en Canadá, el puntapié del Mundial 2026 llegará con shows de grandes figuras como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Sanjoy y Nora Fatehi.

Por último, FIFA reveló que en Estados Unidos los encargados de ponerle color a la gran gala serán Katy Perry, Anitta, Lisa y Rema y Tyla.

Con esta descentralización de la apertura y una apuesta a tres ceremonias de gran impacto, FIFA se garantiza un alto nivel de recaudación al contar con una importante selección de auspiciantes en cada uno de los países que oficiarán como sede del Mundial 2026