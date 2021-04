Del 10 al 18 de abril de 2021

130° ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN PONTIFICIA (1891-2021)

“Año dedicado a San José y a Fray Mamerto Esquiú”

Tema: “La misión de custodiar a Jesús”.

Lema: “Con María y Fray Mamerto construyamos una Patria más justa”

Catedral del Santísimo Sacramento y Santuario de Nuestra Señora del Valle

Catamarca – Argentina

SÁBADO 10 DE ABRIL

Tema: “Testigos de la Resurrección”.

18:00 SOLEMNE BAJADA de la Imagen de la Pura y Limpia Concepción del Valle al trono en el Presbiterio. VIRTUAL.

20:00 MISA Presidida por el Señor Obispo, Mons. Luis Urbanc.

Medios de Comunicación social, estatales, privados y eclesiales.

DOMINGO 11 DE ABRIL

Primer día

Domingo de la Misericordia

Tema: “La misericordia infinita del Señor”.

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Decanato Capital. Junta Diocesana de Laicos, Cursillos de Cristiandad, Grupos Scout Católicos, UNER, Junta Diocesana de Acción Católica, Apostolado de la Oración, Movimiento de Schoenstatt, Legión de María, Liga de Madres de Familia, Focolares, Camino Neocatecumenal, Comunidad Cenáculo, Hogar de Cristo, Casa de María y Hombre Nuevo, Comunidad de Convivencia con Dios y Renovación Carismática.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

Provincia del NOA: Tucumán. Servidores y Colaboradores del Santuario Catedral: Sacerdotes, Seminaristas, Damas de la Virgen, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Equipo de Liturgia, Comunicadores de María, Sacristanes, Guardianes de la Virgen, Colectores, Florería, Secretaria, Hospedaje del Peregrino, Sala de Promesas, Servidores Marianos, Voluntarios de María Solidaria, Consagrados de María, Servidores de la Salud (Cadena de la Virgen), Equipo de Historia y Redacción de Revista Stella, Museo de la Virgen, Músicos y Coros, Archivo, Grupos de Oración del Santo Rosario, Santería Madre Morena. Federación Gaucha, Servidores y Voluntarios de la Gruta y Vicaria Diocesana de Asuntos Económicos.

12:30 Rezo de Regina Coeli. Letanías.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA. Pastoral Bíblica.

23:00 Homenaje por el aniversario de la Coronación Pontificia de la imagen de Nuestra Señora del Valle.

LUNES 12 DE ABRIL

Segundo día

Tema: “María, Reina y Señora. La gracia del Valle”.

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Decanato Este. Registro Civil, Tribunal de Cuentas, Rentas, Catastro, Ex Capresca, AFIP, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, Centro de Ingenieros, Agrimensores, Unión de Arquitectos y Cámara de la Construcción.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

Provincia del NOA: Catamarca. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Municipios del interior de la provincia, Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca, Pueblos Originarios y Colectividades del medio, Organizaciones sindicales, Mutuales y Cooperativas.

12:30 Rezo de Regina Coeli. Letanías.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA: Ámbito de la Salud estatal y privado, Sanatorios, Hospitales, Maternidad, Círculo Médico, Farmacéuticos, Odontólogos, Kinesiólogos, Anestesistas, Psicólogos, Bioquímicos, OSEP, Geriátricos. Pastoral de la Salud y Pastoral de las Adicciones. ONG Corazón con Agujeritos y Soles. SAME, ECA, EMI y COE de la provincia.

MARTES 13 DE ABRIL

Tercer día

Tema: “Fray Mamerto Pastor y peregrino, testimonio de unidad”.

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Decanato Centro.

EC Sapem, Aguas de Catamarca Sapem, Ecogas, Transporte y Comunicaciones, Correo Argentino, Empresas privadas de correo, Taxis y Remises. Cámara y Mutual de Peluqueros.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

Provincia del NOA: Salta. ANSES, AGAP, PAMI, Centros de Jubilados y Pensionados y Mutuales. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegio de Abogados, Caja Forense, Colegio de Escribanos y entidades bancarias.

12:30 Rezo de Regina Coeli. Letanías.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA. Poder Ejecutivo: Sr. Gobernador de la Provincia, Vice-Gobernador y Ministros. Poder Legislativo: Cámara de Senadores y Diputados. Poder Judicial de la Provincia. Justicia Federal.

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL

Cuarto día

Tema: “Búsqueda y primacía de Jesús en la vida”

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Decanato Oeste. Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Catamarca, Servicio Penitenciario Provincial, Escuela de Cadetes, Agrupación 7 de Abril de Ex Combatientes de Malvinas, Empresas de Seguridad Privada y Grupo Scout.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

Provincia del NOA: Jujuy. Universidad Nacional de Catamarca y Universidad Siglo XXI. Pastoral Universitaria.

12:30 Rezo de Regina Coeli. Letanías.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA. Ámbito de la Educación Estatal, Privado y Municipal. Institutos Superiores, Docentes en actividad y jubilados, Gremios docentes. Vicaria Diocesana de Educación, Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle y Pastoral de la Educación.

JUEVES 15 DE ABRIL

Quinto día

Tema: “Humildes y obedientes al plan de Dios”

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Defensa Civil, Bomberos y Brigada contra Incendios Forestales.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

Provincia del NOA: Santiago del Estero. Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE), autoridades y empleados.

12:30 Rezo del Regina Coeli. Letanías.

16:00 EL VALLECITO- Homenaje del Nivel Inicial. Pastoral de la Niñez.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA. Pastoral Misionera, Pastoral Vocacional y Seminaristas.

VIERNES 16 DE ABRIL

Sexto día

Tema: “Con corazón de Padre, custodio de la vida”

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Comercios y Empresas del medio, Cámara de Comercio, Unión Comercial de Catamarca, Centro de Empleados de Comercio de Catamarca, Sindicato de Comercio, Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

En memoria de Obispos y Sacerdotes fallecidos de la Diócesis. Homenaje de la Vida Consagrada: Comunidad Franciscana y Orden Franciscana Seglar, Monasterio Inmaculada del Valle, Hermandad Dominicana, Fasta, Carmelitas Misioneras Teresianas, Fraternidad Eclesial Franciscana, Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas del Verbo Encarnado, Hermanas Nazarenas, Hermanas Franciscanas Misioneras de las Natividad, Padres Lourditas, Hermanas del Huerto, Instituciones Cristíferas, Instituto Amigas y Amigos en el Señor Jesús en Comunión con Chemin Neuf. Caritas Diocesana y Pastoral Social Diocesana.

12:30 Rezo del Regina Coeli. Letanías.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA. Ámbito del Deporte estatal y privado. Clubes, Asociaciones, Círculos y Federaciones del Deporte. Homenaje de los jóvenes a la Virgen. Pastoral de la Juventud, Movimientos Juveniles y Egresados 2020.

SÁBADO 17 DE ABRIL

Séptimo día

Tema: “Camino seguro a Jesús”

06:20 Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 Rezo de Laudes.

09:00 MISA. Sector del Campo, Minería e Industria.

10:00 CATEQUESIS.

11:00 MISA de sanación y liberación.

Ámbito Estatal y privado del Turismo. Hoteles, bares y restaurantes. Ámbito estatal y privado de la Cultura. Museos y Bibliotecas. AFUCA, Centro Genealógico y ARCA, Junta de Estudios Históricos, SALAC, Damas Belgranianas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica. EVEA y Instituciones culturales.

12:30 Rezo del Regina Coeli. Letanías.

17:00 Santo Rosario.

18:00 Septenario. Adoración Eucarística.

20:00 MISA. Homenaje de las Familias a la Virgen. Pastoral Familiar, Movimiento Familiar Cristiano, Grávida. Bendición de embarazadas. Renacer, Familiares de Víctima de Accidentes de Tránsito (Faviatca). Comunidades Parroquiales, Junta Diocesana de Catequesis y Pastoral de la Niñez.

DOMINGO 18 DE ABRIL

Solemnidad de la Pura y Limpia Concepción de María

Tema: “Que seamos como María, confiados en Ti”.

07:00 Santo Rosario.

08:00 MISA Peregrinos y devotos de María.

10:00 MISA SOLEMNE. Presidida por S.E.R. Mons. Luis Urbanc, Obispo de Catamarca.

12:00 Rezo de Regina Coeli. Letanías.

18:00 SOLEMNE PROCESIÓN con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle, Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, Patrona de la Diócesis de Añatuya, Protectora de la Diócesis de La Rioja, Patrona Nacional del Turismo, Patrona Nacional del Paracaidismo, Patrona de los Algodoneros del Chaco, Patrona de la Feria Internacional del Turismo y Patrona del Festival de Cosquín.

Procesión: VIRTUAL.

Transmisión radial:

20:00 MISA por Radio Nacional Catamarca 103.5 y AM 730.

Transmisión por Facebook y Youtube:

http://tiny.cc/FacebookCatedral

http://tiny.cc/YoutubeCatedral

http://tiny.cc/FacebookObispado

http://tiny.cc/YoutubeObispado

www.morenitadelvalle.com.ar

Radio en vivo: de 16:30 a 18:00 por Facebook, a cargo de Comunicadores de María.

Confesiones

Todos los días, una hora antes de las Celebraciones Eucarísticas.

Durante la noche, la Catedral permanecerá cerrada.

Se ruega mantener silencio y recogimiento en el Templo. Es casa de oración.

Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle

Teléfonos de Secretaría:

Fijo: 383-422505, Celular: 383 4540590

E-mails de la Catedral:

[email protected]

[email protected]

Ermita en San Isidro – Valle Viejo

Del 10 al 17 de abril

19:00 Septenario. Rezo del Santo Rosario.

Oración

Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano Franciscano Mamerto Esquiú, tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo; por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados, te suplicamos que completes tu obra, glorificándolo con la corona de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

