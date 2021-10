Música

El DJ y productor de música electrónica británico Fatboy Slim lanzó un remix de su hit “Rockafeller Skank”, de su aclamado disco “You’ve Come a Long Way, Baby” (1998), a cargo de Todd Edwards, y anunció también un show en formato Live Stream Global desde Wembley el 5 de noviembre.

El legendario sello Skint Records presenta su último proyecto de remezclas: una revisión de los singles más aclamados de Fatboy Slim, la estrella del sello discográfico. La serie incluirá a algunos de los productores más importantes de la industria.

Todd Edwards es el primero en la fila, con el himno empapado de actitud breakbeat: “Rockafeller Skank”. Edwards es ampliamente considerado como uno de los mayores testaferros del género del garaje del Reino Unido, desde su nacimiento en los noventa hasta la actualidad.

El pionero ganador del premio Grammy es bienvenido con los brazos abiertos a la lista de grandes éxitos de Skint Records, uniéndose a su vanguardia establecida de héroes condecorados de la escena rave. Con más de 140 lanzamientos en su haber y una serie de fechas de gira próximas, Todd Edwards no muestra signos de fatiga a pesar de sus 25 años de presencia en la industria.

Su remix presenta elementos de percusión impulsados por un bombo en negras, la línea de base se deforma y se retuerce debajo de la expresión vocal del himno “right about now, the funk soul brother here”. El conjunto de ritmos de conga resonando junto marca registrada Todd “The God” crean una atmósfera eufórica de ritmo disco de alta energía.

Edwards tomó la presencia fundamental en la pista de baile del arreglo original de Fatboy Slim y lo reelaboró en un corte house que hace vibrar. Los caños ocupan la sección media del remix y proporcionan un movimiento de buen gusto. Los hi-hats perfectamente equilibrados atraviesan la mezcla en una verdadera onda Chicago house. Todd Edwards nunca deja de decepcionar por su capacidad para transmitir una “bailabilidad” cruda a través de su largo legado de lanzamientos. Skint Records ha comenzado la serie con estilo.

Matilde Moyano