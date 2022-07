PARA DISCUTIR CANDIDATOS

El senador nacional se hizo eco de los dichos de Francisco Monti respecto a que las candidaturas en la oposición se deben dar “desde las bases hacia arriba”.

El senador nacional Flavio Fama (UCR) se mostró de acuerdo con la postura del diputado nacional y presidente de la UCR local, Francisco Monti, respecto a que las candidaturas en la oposición salgan desde “las bases hacia arriba”, sin embargo aprovechó para pedirle al titular del radicalismo catamarqueño que abra el partido. “Si no se abre el partido esa discusión no se dará”, dijo el legislador nacional.

Consultado sobre aquellos dirigentes que se mostraban como candidatos dentro de Juntos por el Cambio, Monti había manifestado que debe “haber una construcción que se dé desde las bases hacia arriba”.

“Tiene que haber un proceso de legitimación de eventuales candidatos donde podamos escuchar atentamente cuál es el posicionamiento de la opinión pública”, había manifestado Monti.

Consultado por la prensa sobre estas declaraciones, el senador nacional afirmó que coincide con que “tiene que haber una discusión de quienes tienen que ser los candidatos”. Sin embargo, añadió: “Ahora nos tenemos que poner en marcha para hacer eso y yo creo que hay que abrir el partido, porque si no abren esa discusión no se dará. Es urgente que se abra el partido”.

Por otra parte, negó que él se haya lanzado como candidato a gobernador. En ese sentido, afirmó que ese lanzamiento fue realizado por el senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau (UCR), en el marco de un acto de la línea interna Evolución del radicalismo. “Eso fue en el marco de un acto de un espacio político que presenta los candidatos y no tiene nada que ver con un lanzamiento. Que fuera aprovechado por algunos pícaros que no tienen otro recurso que criticar al otro para denostarlo e ir contra de su capacidad y trayectoria es otro tema”, afirmó el exrector de la UNCA.

Agregó que “lo de Martín Lousteau fue simplemente un acto donde se mencionaron a todos los referentes provinciales como Martín Tetaz en Buenos Aires o Rodrigo De Loredo en Córdoba, que son referentes de peso”.

Consultado sobre si él se considera un “referente de peso”, Fama afirmó: “Soy un senador nacional, tengo un rol importante, me eligió la gente, ganamos una interna y me sumo como uno más a la discusión y al trabajo que tenemos que hacer en Juntos por el Cambio”.

Posteriormente y ratificando su postura de “abrir el partido”, el senador nacional afirmó que el “camino de la discusión para armar una propuesta para Catamarca debe pasar por el respeto y la apertura y lo que hay que hacer es movilizarse para que eso pase”.

Para el senador es urgente hablar puertas adentro del partido porque “si las elecciones son en marzo y si no sabemos si habrá PASO, la propuesta hay que construirla”.

“Si nosotros no abrimos el partido lo que pasará es que vamos a terminar siendo funcionales al partido y la gente lo que nos pide todos los días es que nos reunamos, que trabajemos juntos, que acordemos y que hagamos una propuesta para todos los catamarqueños”, dijo.

Para Fama se hace necesario reunirse porque “pasa el tiempo y los hechos se anticipan”. En ese contexto, recordó que “la semana pasada el Gobernador tiró que se podrían eliminar las PASO” por lo que hay que buscar otras alternativas, como abrir una mesa de diálogo.

Por otra parte, también coincidió con el presidente del partido al sostener que dentro de Juntos por el Cambio puede haber diferencias internas siempre y cuando haya un objetivo común que sea ser opción de gobierno en 2023. “Está claro que debe haber una unidad y una coherencia de criterios pero no me asusta que pueda haber una libertad de acción en los distintos actores que componen el espacio y esto pasa en el Congreso de la Nación. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no siempre votamos igual”, dijo.

“Sí tenemos que tener claro a dónde vamos, si queremos ser oficialismo en el 2023 o solo nos vamos a conformar con seguir siendo solo oposición”, añadió.

Finalmente, aprovechó para cargar contra el Gobernador por la posibilidad de que se eliminen las PASO provinciales. Según el máximo referente de la línea interna del radicalismo “Raúl Alfonsín”, “al Gobernador le preocupa el costo de las PASO porque tiene que repartir bolsones y plata que no lo paga él, sino que lo paga el Gobierno”.

“Ahí ponen mucha plata en la calle pero las PASO en sí no cuestan mucho”, cerró.

Fuente: El Chasqui Digital