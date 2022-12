TEME QUE SE ELIMINEN LAS PASO

El senador nacional planteó que no se puede confiar en el Gobierno porque «no respeta mínimamente su palabra».

En el marco de la Convención Radical, el senador nacional Flavio Fama volvió a insistir en que el Gobierno defina la fecha de elecciones provinciales. En ese marco, cuestionó la gestión provincial al afirmar que Raúl Jalil «no respeta mínimamente su palabra».

“¿Como podemos creer que un gobernador que hace meses nos viene diciendo que va a anunciar las fechas de las elecciones y todavía estamos en vela por las dudas la última semana de diciembre llamen a una reunión y nos metan la suspensión de las PASO?», se preguntó el legislador a lo que añadió: «¿Cómo podemos creer en un gobernador que no respeta mínimamente su palabra, que no le importa lo que le dicen los catamarqueños?, ¿cómo podemos creer en un gobernador que se compra un avión de 9 millones de dólares y al día de hoy tiene más de 600 vuelos hechos de los cuales no más de 20 deben ser sanitarios?”.

Además, cuestionó la posición adoptada por su par, la senadora Lucía Corpacci, respecto a la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo podemos creer en legisladores nacionales que van al Senado de la Nación en defensa de la vicepresidenta de la Nación?

Fama también criticó al intendente de la Capital, Gustavo Saadi, al cuestionar las prioridades que tuvo su gestión. «¿Cómo podemos creer en un intendente que gasta 114 millones de pesos en publicidad e invierte solo 3 millones para las postas sanitarias?, se preguntó.

En este sentido, Fama insistió en que “el gobierno de Jalil es un gobierno que tiene las prioridades cambiadas, y no tengan dudas, tenemos que estar unidos, tenemos que dejar de mirar las pequeñeces, tenemos que levantar la vista y mirar nuestro objetivo, que es llegar al poder para cambiarle la realidad a cientos de miles de catamarqueños que hoy no tienen acceso a la salud, no tienen una buena educación, que no tienen seguridad ni trabajo, muchos de ellos no tienen trabajo digno”.

«El enemigo se llama Raúl Jalil»

Por otra parte, Fama valoró el llamado a la unidad de los correligionarios de cara a la elección interna del año próximo. “Pienso que este ha sido el primer pequeño, pero gran paso que va a llevar a la Unión Cívica Radical al poder en el 2023; la UCR está empezando a comprender a no pelearse por temas menores, que encontrar los acuerdos, dialogar, encontrarnos entre nosotros y fundamentalmente dejar de ver tanto el pasado para tener presente que lo más importante es el futuro de todos los catamarqueños; no tengo ninguna duda, lo que nos va a llevar a un buen puerto en el año electoral”, expresó.

En este sentido, Fama destacó: “No tenemos que confundirnos, el enemigo no está entre nosotros, el enemigo político está en la Casa de Gobierno, se llama Raúl Jalil, se llama Gustavo Saadi y se llama Lucía Corpacci; ésos son nuestros enemigos políticos que se están llevando puesta la provincia haciendo negocios o trabajando políticamente para conveniencias personales”.

Además, instó a los presentes a manifestar la unidad que se está gestando dentro de la UCR local, resaltando que “tenemos la obligación de decirles a los catamarqueños que estamos más unidos que nunca; tenemos la fuerza y la responsabilidad para llevar adelante las políticas que necesita esta provincia para vencer esta inmoralidad, para cambiar la realidad de miles de catamarqueños que viven en la extrema pobreza”.

“Los invito a tener una UCR unida, fuerte, potente, fuera de la zona de control; los quiero a todos militando y comprometidos, jugándosela, con el cuchillo entre los dientes” concluyó.

Fuente: El Chasqui Digital