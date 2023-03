Si bien no se descartó un pedido de prórroga, hasta mañana a las 23.59 tienen

tiempo los distintos sectores internos de la Unión Cívica Radical de presentar a

sus candidatos para la renovación de autoridades del 2 de abril. Todo indica que

los dos espacios en pugna competirán en una interna para que los afiliados sean

quienes diriman a través de la urnas. Sucede que el referente de la línea Raúl

Alfonsín, Flavio Fama, descartó una lista unidad y afirmó que habrá compulsa.

El referente de la línea Evolución Radical y diputado provincial Alfredo Marchioli ya

confirmó su candidatura para presidir el Comité Provincial junto a Luis Fadel, de la

lista Celeste, en la vicepresidencia. Marchioli, en diálogo con El Esquiú.com

explicó que, por ahora, a la fórmula opositora a la actual conducción partidaria la

acompañan, además de aquéllos sectores, el MIRA, Movimiento Renovador,

Radicalismo Territorial, La Causa Argentina y Leandro N. Alem. La línea Morada,

hasta anoche, mantenía un diálogo fluido con el oficialismo.

Hasta hace poco Marchioli estuvo con los referentes de los sectores que

comandan el senador nacional Flavio Fama (Raúl Alfonsín), el diputado nacional y

actual titular de los boinablanca catamarqueños Francisco Monti (Fapra) y la actual

vicepresidenta, Natalia Herrera (Radicales en Acción). El frente busca la reelección

y si bien tomaron calor las últimas conversaciones, los espacios encararían una

resolución por las urnas. Hasta anoche quedaba en veremos la posición que iba a

tomar la línea Morada. Es que este espacio es conducido por otro de los

aspirantes a presidir la UCR provincial: Roberto Gómez.

La Morada se alejó tras hacerse pública la baja de Fadel y, según pudo conocer

este medio, avanzaban en buenos términos las conversaciones con el oficialismo.

Por otra parte, ante la decisión de Marchioli, Fama dijo que se presentarán a

competir, puesto que “hasta ahora no hay un posible acuerdo”. También adelantó

que hoy se presentará oficialmente a los candidatos del oficialismo partidario.

Según trascendió, la propuesta estaría encabezada por el propio senador junto a

Monti en la fórmula.

La unidad sobre todo

Tras conocerse que la línea Celeste bajó al candidato de su sector a presidir el

partido se abrió la expectativa por el mensaje de Fadel. A través de las redes

sociales, el dirigente y diputado remarcó: “La política se la construyó con valores,

principios, vocación, gestos y empeño en la palabra dada; en base de estos

mismos ideales en los cuales fui formado, depongo mi precandidatura y cualquier

otra aspiración”. También consideró que con “la tan ansiada unidad, el radicalismo

catamarqueño tiene la enorme posibilidad de salir absolutamente fortalecido en

esta instancia”.

“Somos la UCR que tiene que mantener vivo nuestros principios de libertad,

igualdad, independencia del poder y transparencia en el Estado. Aspiro a que con

estos valores la UCR de Catamarca sea el eje convocante de una gran

concentración del partido para formar un amplio espacio electoral en nuestra

provincia con vocación de poder”, agregó.

En diálogo con este medio, el legislador de la línea Celeste evaluó como necesario

“bajar un poco las pretensiones de cada uno para lograr la sana unidad que

reclaman todos los radicales”.

Fadel señaló que el partido centenario debe “tener aspiraciones superadoras y no

enfrascarnos en cuestiones que no conducen a nada”. Recordó que el espacio

aspiraba “a la conducción partidaria”, aunque diferenció que debe ser “en una gran

lista de unidad”. De esta forma, planteó que depuso su candidatura para avanzar

en la unidad de todo el radicalismo. “Nosotros estamos muy tranquilos porque

sabemos que la política se la construye así. A 24 horas del cierre, seguimos

trabajando en la unidad partidaria”, subrayó.

CPR cerca del oficialismo

Una de las pérdidas de adhesión que restó la lista Celeste al bajar la candidatura

de Fadel fue la Corriente Progresista Radical (CPR), que tiene como referente al

diputado José “Chichí” Sosa, quien comunicó en las últimas horas que

“incorporaron de manera inconsulta una candidatura que no avalamos” y subrayó

que el candidato consensuado para su sector era Fadel. Además, la CPR

amenaza con unirse al oficialismo actual, “el sector se encamina a dialogar con

otros espacios en la idea de encontrar consensos con el claro objetivo de

fortalecer la UCR”.

Marchioli insiste en que se puede lograr la lista única

A pesar de que el sector de Fama no tiene intenciones de bajar su candidatura,

Marchioli remarcó que es posible una lista única: “Voy a hacer todos los esfuerzos

para lograr la unidad del partido y recrear un espacio político parecido a lo que fue

el Frente Cívico y Social que gobernó 20 años la provincia. Que pueda recibir con

los brazos abiertos a todas las líneas de pensamiento, partidos políticos y a la

sociedad en general. No es solo para lo electoral, es para trasformar la provincia.

Quien conduzca el partido, tiene que hacerlo para una renovación.

”Me pidieron que asuma la responsabilidad y como soy actor y vengo bregando

para que el radicalismo tenga un fortalecimiento, no podría rechazar la posibilidad

de conducir el partido”, enfatizó el legislador.