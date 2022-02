Aunque “Still D.R.E.” -que cuenta con la producción adicional de Scott Storch y Mel-Man- alcanzó el número 93 en el Billboard Hot 100 tras su lanzamiento inicial hace más de 20 años, pasó a convertirse en un amado himno y un elemento básico en el catálogo de cada artista.

El vídeo es icónico por las imágenes de Dre y Snoop recorriendo las calles de L.A. En su lowrider, y también cuenta con breves cameos de Eminem, Xzibit, Funkmaster Flex y Warren G.

A principios de esta semana, Dre concedió su primera entrevista tras su actuación en el Halftime Show de la Super Bowl.

Preguntado por TMZ si los organizadores habían pedido a los artistas que eliminaran alguna línea, Dre dijo: “Hubo algunas cosas que tuvimos que cambiar, pero fueron cosas realmente menores”.

Durante la sección de Lamar del set, que consistía en un mix de algunas de sus canciones, la letra “If Pirus and Crips all got along/ They’d probably gun me down by the end of this song” estaba notablemente ausente de ‘m.A.d City’.

Dre confirmó que la línea fue eliminada a petición de los organizadores debido a su referencia a las bandas de Los Ángeles. “Tuvieron un problema con ella, así que tuvimos que quitarla. No es gran cosa, lo entendemos. Pero en general, todo el mundo vino, fuimos profesionales, todo el mundo fue puntual y todo el mundo sintió la magnitud de esto y lo que íbamos a ser capaces de conseguir.”