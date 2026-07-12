Con una gran convocatoria y un excelente clima de compañerismo, se llevó adelante el **Encuentro Mixto «Fair Play»**, una jornada donde el deporte, el respeto y la inclusión fueron los grandes protagonistas.

🎥 En este video te mostramos cómo se vivió el evento y compartimos la palabra de las organizadoras, **Celeste y Roxana**, quienes destacaron la importancia de generar estos espacios para disfrutar, compartir y fomentar los valores del juego limpio.

🙌 Felicitaciones a todos los equipos participantes y a quienes hicieron posible esta exitosa iniciativa.

📹 Mirá el video completo y contanos qué te pareció esta propuesta.

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