La Selección de Lionel Scaloni eliminó a Suiza y enfrentará a Los Tres Leones por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina volvió a meterse entre los cuatro mejores del mundo tras vencer a Suiza y ahora tendrá por delante un duelo cargado de historia: enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El partido se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar en la gran final. Del otro lado estará el seleccionado de Los Tres Leones, que viene de eliminar a Noruega.

Será el sexto enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en Copas del Mundo y el primero desde Corea-Japón 2002, cuando los ingleses se impusieron por 1-0 en la fase de grupos.

El primer antecedente entre ambos se remonta a Chile 1962, también en fase de grupos. En aquella oportunidad, la Selección Argentina cayó 3-1 ante Inglaterra.

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Cuatro años después llegó uno de los cruces más recordados y polémicos. En el Mundial de Inglaterra 1966, la Albiceleste enfrentó al local por los cuartos de final y perdió 1-0, en un partido marcado por la expulsión de Antonio Rattín.

Aquel episodio quedó en la historia. Rattín fue expulsado en el primer tiempo, se negó inicialmente a abandonar el campo de juego y terminó protagonizando una de las imágenes más recordadas del fútbol argentino, al sentarse sobre la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II y luego estrujar una bandera del Reino Unido.

La revancha argentina llegó recién 20 años más tarde, en los cuartos de final de México 1986. Allí, Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones más icónicas de la historia de los Mundiales, con los dos goles del triunfo 2-1: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

El siguiente capítulo se dio en Francia 1998, por los octavos de final. Fue un partido intenso, que terminó 2-2 tras los 120 minutos y se definió por penales. Argentina se impuso 4-3 en la tanda y avanzó de ronda.

El último antecedente no trae buenos recuerdos para la Albiceleste. En Corea-Japón 2002, Inglaterra ganó 1-0 en fase de grupos, en un Mundial en el que Argentina llegaba como candidata pero terminó eliminada tempranamente.

Ahora, 24 años después, Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa del Mundo. Esta vez, el premio será enorme: un lugar en la final del Mundial 2026, donde el ganador se medirá con el vencedor del cruce entre Francia y España.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

Chile 1962: Argentina 1-3 Inglaterra, fase de grupos.

Inglaterra 1966: Argentina 0-1 Inglaterra, cuartos de final.

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra, cuartos de final.

Francia 1998: Argentina 2 (4)-(3) 2 Inglaterra, octavos de final.

Corea-Japón 2002: Argentina 0-1 Inglaterra, fase de grupos.