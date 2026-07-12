Este domingo 12 de julio, Catamarca Despierta llevará a todos sus seguidores la transmisión en vivo de las semifinales del Súper 4, un certamen que reúne a las ligas de fútbol más importantes de la provincia en una jornada cargada de emoción y grandes partidos.

La acción comenzará desde las 11:30 horas con el cruce entre Interpro Catamarca y la Liga Universitaria de Catamarca. Luego, a las 13:00 horas, será el turno del enfrentamiento entre la Liga de Potrero Catamarca y la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca. Los ganadores disputarán la gran final a las 16:00 horas.

🎥 Catamarca Despierta estará presente con una cobertura especial, llevando cada detalle de los encuentros con:

📡 Transmisión en vivo.

🎤 Entrevistas exclusivas a protagonistas.

⚽ Toda la previa, el desarrollo de los partidos y las reacciones de los finalistas.

📍 Lugar: Estadio Coronel Daza.

📅 Fecha: Domingo 12 de julio.

👉 No te pierdas esta gran fiesta del fútbol catamarqueño. Vivila junto a Catamarca Despierta. 💙⚽

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