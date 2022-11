LIGA CATAMARQUEÑA

En dos escenarios diferentes a partir de las 15.00, se jugará y cerrará la octava fecha del Torneo de Ascenso “Maximiliano Brumec”, certamen que ya lo tiene como campeón a Estudiantes de La Tablada.

En Huillapima, va el campeón

Precisamente el recientemente ganador del torneo jugará en la localidad de Huillapima, en donde seguramente tendrá el pasillo del “campeón”. El “Pincha” visita a Independiente de esa localidad, para tratar de conservar el invicto, en tanto que el resto buscará terminar el torneo en una mejor ubicación.

El otro partido en esa cancha será el de Rivadavia y Parque Daza, mientras que en Chumbicha, San Martín juega con Valle Chico.

Programación

15.00 horas: Rivadavia vs Parque Daza

17.00 horas: CAI vs Estudiantes

Chumbicha

16.00 horas: San Martín de Chumbicha vs Valle Chico.

Gana y sale del fondo

Juventud Unida el jueves por la noche en el Malvinas Argentinas, le ganó por 2 a 1 a Salta Central, con goles de Marcos Agüero de penal y Matías Martin, para dejar la última posición de la tabla. El gol del “Celeste” fue de Alejandro Carrizo. El otro partido de esa jornada, fue el empate sin goles de Liberal Argentino y FIEL.

Protestados

Mientras que el Tribual de Penas, corrió vista a las presentaciones de Vélez y San Lorenzo, por su partido de la sexta fecha, en donde los dos piden los puntos por mala inclusión de jugadores, ambos tienen hasta el martes para presentar la documentación.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital