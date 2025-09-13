En el tramo final del programa municipal de Orientación Vocacional Ocupacional (OVO), los estudiantes de 6º año de las escuelas Miguel Cané y Gustavo Gabriel Levene, tanto del turno mañana como del turno tarde, fueron recibidos por la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCa.

Durante esta jornada, los alumnos recorrieron las distintas facultades, conocieron la amplia oferta académica y participaron de charlas informativas, donde pudieron resolver dudas sobre el ingreso a las carreras profesionales.

Además, reflexionaron sobre sus intereses, compartieron experiencias y fortalecieron lazos de compañerismo en un día repleto de aprendizajes y descubrimientos. esta visita guiada a la UNCa se realizó en el marco del programa OVO, subrayando la importancia de la orientación vocacional en la formación de los jóvenes.