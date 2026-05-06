La Escuela Secundaria Miguel Cané celebra con orgullo los excelentes resultados obtenidos por sus estudiantes en la competencia internacional Canguro Matemático 2026. Este evento, que promueve la cultura científica a través de un formato lúdico y desafiante, contó con una destacada participación de nuestros alumnos del SEM, quienes enfrentaron el reto con dedicación y pensamiento lógico.

Nuestros Medallistas

Categoría Benjamín (1° año – Turno Mañana)

Leiva, Juan Efraín: Medalla de Plata.

Categoría Cadete (2° año)

Savio, Jesús (Turno Mañana): Medalla de Oro.

Arias, Bautista (Turno Mañana): Medalla de Bronce.

Carreño, Benicio (Turno Mañana): Medalla de Bronce.

Blanco, Renata (Turno Tarde): Medalla de Bronce.

Nieva, Octavio (Turno Tarde): Medalla de Bronce.

Categoría Juvenil (4° año – Turno Tarde)

Toledo Vera, Andrea: Medalla de Bronce.

Este logro resalta el talento de nuestros jóvenes y refleja su constante deseo de superación. Desde la Municipalidad de la Capital felicitamos a cada uno de ellos por representar con excelencia a nuestra institución y al sistema educativo municipal.

Cabe destacar que, el Canguro Matemático, creado en 1991 en Francia, busca fomentar la cultura lógica a través de una competencia simultánea en diversos países. En Argentina, los estudiantes participan en cinco niveles, lo que les permite disfrutar de las matemáticas de una manera única y desafiante.

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