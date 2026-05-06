En el marco de las acciones de mejora y acondicionamiento integral del Predio Ferial, el Ministerio de Hacienda o Obra Pública ejecuta una serie de intervenciones estratégicas orientadas a optimizar la circulación, los servicios y la experiencia del público durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
Entre las principales obras se destaca la habilitación de un nuevo acceso, Pórtico 4, con su correspondiente caminería e iluminación, el cual se integra directamente con el patio cervecero, espacio que también se amplía. Estas intervenciones permiten diversificar los ingresos y egresos, favoreciendo una circulación más fluida.
En materia de servicios, se construye un nuevo núcleo de sanitarios para mujeres y se avanza en la refacción de los baños existentes, incrementando la cantidad de inodoros disponibles. Estas acciones responden a una demanda concreta de mayor capacidad y comodidad para el público.
En cuanto a la infraestructura interna, se renueva la caminería en el eje central y en los caminos de ingreso, mejorando la transitabilidad y el desplazamiento peatonal. Asimismo, se ejecuta el tendido de nuevas tomas eléctricas en el escenario mayor, junto con la instalación de columnas y redes de iluminación en distintos sectores del predio.
Los trabajos se complementan con tareas de mantenimiento general en plomería, electricidad y pintura, como parte de una labor sostenida que se realiza cada año para garantizar condiciones óptimas.
Estas obras reflejan una planificación integral orientada a fortalecer la infraestructura del predio y a brindar mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a quienes participan de una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia.

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