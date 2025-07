Participó a través del Programa de Movilidad Estudiantil y del Programa de Pasantías en convenio con la Facultad de Derecho de la Unidad Nacional de Catamarca.

Samantha Mendoza, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ixtlahuaca recientemente realizó una pasantía en la Asesoría General de Gobierno (AGG). La joven participó en el Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad Nacional de Catamarca y por medio del Programa de Pasantías entre y la Facultad de Derecho de la casa de altos estudios local, Samantha fue parte, aunque temporalmente, del staff de AGG.

«¡Qué experiencia tan enriquecedora me encontré en la Asesoría General de Catamarca. Me sentí como en casa gracias a la calidez y profesionalismo de los funcionarios. Durante mi estancia, tuve la oportunidad de conocer más sobre el funcionamiento de la Asesoría General y compartir experiencias con los asesores. Me impresionó la dedicación y el compromiso de los profesionales que trabajan allí”, contó.

Durante su paso por este organismo, Samantha pudo desarrollar habilidades en el manejo del sistema de expedientes electrónicos y familiarización con el uso de herramientas digitales administrativas implementadas en la provincia y estudió sobre las funciones de distintas áreas del Estado provincial, con especial atención a su encuadre legal y administrativo. Además, pudo efectuar un análisis comparativo entre la normativa local aplicable al derecho público provincial argentino y el marco jurídico-administrativo de su ciudad de origen (México) y de esta manera pudo advertir similtudes y diferencias relevantes en cuanto a principios, organización y función administrativa. También se capacitó en elaboración y redacción de dictámenes jurídicos, así como en la confección de proyectos de decretos, comprensión y diferenciación de las diversas formas de actos administrativos (decretos, resoluciones, disposiciones), sus requisitos de validez y efectos jurídicos) y en el estudio de los elementos esenciales de validez de un acto administrativo, conforme al derecho público provincial.

“Me impresionó la dedicación y el compromiso de los profesionales que trabajan allí, y me llevé valiosos conocimientos y herramientas para aplicar en mi futuro. Mi experiencia en la Asesoría General de Catamarca fue inolvidable. Me llevo recuerdos y aprendizajes valiosos, y espero poder regresar algún día a esta hermosa provincia argentina. ¡Gracias a todos los que hicieron que mi estancia fuera tan especial!”, expresó.