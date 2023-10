A diferencia de lo que ocurre a nivel provincial, donde el debate de candidatos no

se encuentra institucionalizado, la ciudad Capital contempla la discusión pública

entre los aspirantes a diferentes cargos electivos, y la ronda de debates se

desarrollará esta semana.

Hoy comenzará la serie con candidatos a concejales, mañana seguirá con

postulantes a ediles de otros circuitos, el miércoles se hará una pausa y el jueves

se completará la ronda con los candidatos a intendente.

Con la moderación de los periodistas Jorge Álvarez y Alejandra Saravia, el

escenario de los debates será la TV Pública en el predio del CAPE, y no se

permitirá la presencia de prensa en el recinto, aunque los periodistas acreditados

podrán seguir las alternativas de lo que ocurra en una sala contigua, y una vez

concluido el debate podrán entrevistar a todos los participantes.

A su vez, cada jornada será transmitida en directo por todos los medios públicos, y

la señal estará disponible gratuitamente para otros medios que quieran

retransmitirla.

El mayor interés, lógicamente, se concentra en el jueves, donde el actual

intendente, el peronista Gustavo Saadi, se medirá con los tres oponentes que

tendrá el 22 de octubre: Francisco Monti (Juntos por el Cambio), Pedro saracho

(Frente de Izquierda) y Javier Varela (La Libertad Avanza).

Saadi consiguió en las primarias un contundente triunfo con casi 30 punto de

ventaja sobre su más inmediato perseguidor, y es además el único que ya tiene

experiencia en estas lides, puesto que participó también en el debate de

candidatos a intendente en 2019.

Como es de rigor en estas instancias, el reglamento prohíbe lógicamente toda

clase de agresiones o invadir el espacio de otro candidato, prohíbe la utilización de

dispositivos y tampoco se permite exhibir papeles o gráficos.

Cada candidato puede contar con un asesor, aunque no es obligatorio que éste

último asista.

Las temáticas son interesantes, aunque lo que atenta contra estos encuentros es

sin dudas el tiempo, ya que se debe exponer sobre cuestiones muy complejas en

unos pocos segundos… pero así son las reglas de juego para todos y será

cuestión de ver quién sortea esas dificultades y lo sabe aprovechar mejor.

CANDIDATOS A CONCEJALES

CIRCUITO 1-2

– Juntos por el Cambio – Daniel A. Ortega

– La Libertad Avanza – Marta L. Spina

– Unión por la Patria – Daiana Cippitelli

CIRCUITO 3

– Frente de Izquierda y Trabajadores – Jenifer Figueroa

– Juntos por el Cambio – Alejandra de los A. De La Fuente

– La Libertad Avanza – Salomé del V. Leiva Daza

– Unión por la Patria – Mónica L. Romero

CIRCUITO 4

– Juntos por el Cambio – Jorge G. Díaz

– La Libertad Avanza – Nestor D. Luna

– Unión por la Patria – Gustavo E. Frías

CIRCUITO 5

– Frente de Izquierda y Trabajadores – Sandra Juarez

– Juntos por el Cambio – Carlos F. Savio

– La Libertad Avanza – Maira L. Castillo

– Unión por la Patria – Miguel A. Rasjido

CIRCUITO 6

– Juntos por el Cambio – Aldo E. Cancino

– La Libertad Avanza – Luis Garriga

– Unión por la Patria – Alejandro Carrizo

CIRCUITO 7

– Frente de Izquierda y Trabajadores – Juan J. Carrazana

– Juntos por el Cambio – M. Verónica Zurita

– La Libertad Avanza – Claudia R. Guzmán

– Unión por la Patria – Matias S. Funes Fadel

CIRCUITO 8-9

– Juntos por el Cambio – Rodolfo A. Vergara

– La Libertad Avanza – M. Gabriela Camprovín

– Unión por la Patria – Francisco E. Sosa

TEMAS DE LOS DEBATES

Los candidatos a Intendente tendrán el siguiente temario:

CIUDAD SUSTENTABLE

Infraestructura Urbana

Hábitat, Vivienda

Medio Ambiente

Tránsito

DESARROLLO HUMANO

Educación

Salud

Desarrollo económico y Empleo

Políticas sociales

INSTITUCIONALIDAD Y PARTICIPACION

Participación Ciudadana

Género y Diversidad

Planificación Estratégica

Seguridad

MENSAJE DE CIERRE

Los candidatos a concejales expondrán sólo sobre sus propuestas legislativas.

ORDEN

HOY – Candidatos a Concejal por el Circuito 1 y 2, Circuito 4, Circuito 6 y Circuito 8

y 9

MAÑANA

Candidatos a Concejal por el Circuito 3, Circuito 5 y Circuito 7

JUEVES 12

Candidatos a Intendente