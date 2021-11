El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, ha aprobado este martes 2 de noviembre vía Real Decreto Ley la transposición de la directiva europea de Propiedad Intelectual. ¿Por qué tanto revuelo alrededor de esta ley?

La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital contiene elementos delicados, como el artículo 17, que puede implicar censura previa automatizada y afectar gravemente la libertad de expresión, como advierten desde la plataforma ciudadana Xnet, que ha pedido a los partidos que voten para que se realice el trámite parlamentario y se pueda enmendar la nueva Ley.

El artículo 17 es el antiguo artículo 13, que motivó hace tres años el inicio de una campaña, ‘Salva tu Internet’, de la coalición Copyright for Creativity, por la que se instaba a los ciudadanos a contactar con los eurodiputados para hacerles llegar los motivos por los que consideran que debían votar en contra de los artículos 11 y 13 de la nueva normativa sobre derechos de autor.

Entonces, la campaña denunció los artículos 11 y 13 de la reforma de Internet por entender que supondrían una “censura a través del filtrado de los contenidos”. En concreto, el artículo 13, las plataformas que publican contenido de sus usuarios tendrían que monitorizar y filtrar todas las publicaciones para asegurar el respeto a los derechos de propiedad, mientras que a través del artículo 11 se establece el derecho de los medios de comunicación a cobrar a plataformas online por compartir sus contenidos.

Así, la llamada ‘Directiva del Copyright’ impone en España lo expuesto arriba, abriendo la puerta a, por ejemplo, la vuelta de Google News o a la censura previa en Internet, dejando en manos de los algoritmos el control de contenidos sin necesidad de revisión humana o control judicial.

Desde Xnet indican que “que se legisle el ‘copyright‘ por decretazo, sin un trámite democrático que dé lugar a enmiendas, como si se tratase de una emergencia nacional, sin interpelar a la sociedad civil organizada que se ocupa desde hace décadas de estas cuestiones con el objetivo de proteger el derecho a acceder a la cultura y al conocimiento, muestra hasta qué grado esta ley es probable que represente principalmente intereses gremiales y de clientelas partidistas, más que el interés común”.

No obstante, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, afirmaba a principios de octubre que la transposición de la directiva europea de la propiedad intelectual en el mercado digital no supondrá “una gran revolución” para los derechos de autor, sino que se centrará en los agregadores de noticias que afectan especialmente a la prensa escrita y digital.

Iceta defendió también la necesidad de “romper una lanza por los creadores que pretenden vivir de su creación y los derechos de autor”. “Combatir la piratería y hacer que las personas que nos han regalado a todos la creatividad puedan tener un justo retorno”, señaló Iceta, quien insistió en que “quien no paga derechos de autor está privando a todos de un presente y un futuro”.

Una normativa que podría hacer volver a Google News siete años después

Hace siete años, España se convirtió en el primer y en el único país del mundo en el que Google News echó la persiana como protesta frente al canon AEDE, que dictaba que las páginas web, sean medios de comunicación o agregadores, tienen que pagar un impuesto por cada enlace que dirija a páginas de miembros de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

El ‘Decretazo del Copyright’ deja parcialmente sin efecto este canon, abriendo así la puerta como decíamos a que el servicio News de Google regrese a España, si bien el gigante tecnológico no ha confirmado oficialmente dicha vuelta.

¿Cómo? Permite a Google negociar con cada medio de comunicación su situación particular, de manera que podrá retribuirles directamente por publicar extractos de su contenido en el buscador en lugar de tener que pagar el llamado canon AEDE a la entidad de gestión Cedro por enlazar y mostrar contenido de los medios.

No obstante, la nueva norma reserva a cada medio de comunicación el seguir siendo representado por Cedro si así lo quisiese: “Con respecto a la forma de gestión de este derecho, el Real Decreto Ley no se pronuncia, dando así la opción y libertad a cada editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio”.

Si todo prosigue según lo esperado, tras dar luz verde al Real Decreto Ley y su publicación en el BOE de este miércoles, Google podrá lanzar en España ‘News Showcase’, la nueva versión del viejo News. El servicio ya está en marcha en una docena de países, entre ellos Reino Unido, Italia, Francia y Alemania, y ha sumado más de 600 medios.

