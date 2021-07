Música

Este lanzamiento forma parte de ‘The Metallica Blacklist’, un disco de versiones en el que participan 53 artistas.

“Soy fan de Metallica, entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde”, expresó en su cuenta de Twitter el cantante urbano J Balvin, minutos después de lanzar una versión en rap de Wherever I May Roam, del legendario grupo Metallica.

El tema fue publicado el miércoles junto con un videoclip en blanco y negro. El último minuto de la canción se complementa con la versión original de Metallica, con la voz de James Hetfield y la guitarra de Kirk Hammett.

Este lanzamiento de Balvin forma parte de The Metallica Blacklist, un disco de covers en el que participan 53 artistas realizando su versión —bajo su propio estilo— de Black Album, trabajo discográfico de la banda que este año cumple 30 años desde su publicación.

En este disco conmemorativo también participan artistas como Juanes, Miley Cyrus, José Madero, Ha*Ash y Mon Laferte.

Su estreno oficial será el 10 de septiembre junto con una versión resmaterizada del álbum original de 1991.

Tatiana Roust