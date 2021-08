Un escandaloso hecho de violencia sucedió el pasado jueves en el Hospital Zonal de

Andalgalá “José Chaín Herrera” e involucra a la odontóloga Claudia Rojano, jefa del

COE Salud responsable del nosocomio.

Según una denuncia penal presentada por la víctima, Viviana Passarelli, una médica

que cumple funciones en el mismo lugar, la agresora la habría insultado, golpeado en

el rostro y tirado del cabello luego de que ella le solicitara la realización de un PCR

para un paciente.

Según se pudo conocer, este violento episodio habría sido observado por otros

trabajadores del nosocomio pero, por miedo a represalias, se negarían a testificar.

Por el momento se conoció que desde la Fiscalía de Andalgalá se tomó la denuncia y

se impuso solo una prohibición de acercamiento para la odontóloga.

Vale destacar que, de acuerdo a la profesional de la salud que denunció el hecho,

este suceso violento no habría sido el único, pero que antes decidió no denunciarlo.

Anteriormente, la denunciada habría agredido con un empujón a la médica clínica, lo

cual le habría provocado moretones. “Ella es muy violenta, ya no soporto esa

situación de violencia”, manifestó la profesional de la salud.

Hecho

Aparentemente, el pasado jueves alrededor de las 9.30, en inmediaciones de uno de

los pasillos del nosocomio cercano a la sala de Rayos X, tras la solicitud del examen

por parte de la médica a la odontóloga, ésta se negó a autorizarlo.

“Yo no podía pedirle PCR alguno”, comentó la víctima, y sin intermediar más, “me

golpeó en la cara y me tiró del cabello”.

La médica informó que a diario trabaja con pacientes con Covid-19, con medicación

determinada, placas de tórax, PCR y antígenos para determinar la carga viral.

Este hecho habría enardecido a la odontóloga, quien según la denunciante “solo

quiere realizar 14 días de aislamiento y nada más”, pero esto pondría en riesgo al

paciente ya que puede necesitar asistencia durante ese periodo según la

denunciante.

