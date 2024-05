Durante la mañana del sábado 4 de mayo, fue bendecida y entronizada una imagen de San Maximiliano Kolbe en la capilla que lo tiene como patrono en la cárcel de Miraflores, departamento Capayán. La imagen tallada en madera en el año 1990 fue donada por el Sr. Omar Ávalos.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el Capellán del Servicio Penitenciario, Pbro. Dardo Samuel Olivera, con el servicio litúrgico del diácono Sergio Colósimo.

También en esta misma celebración tres internos recibieron sacramentos, uno de ellos recibió el Bautismo, la Primera Comunión y Confirmación, otro la Confirmación, y el tercero la Primera Comunión y Confirmación. Todos ellos realizaron la Catequesis para Adultos desde enero.

Participaron de este celebración eucarística la senadora departamental, Prof. Andrea Fabiana Lobo; el Secretario de Seguridad, Dr. Martín Miranda; el Sub Director General, Prefecto General Julio Barrionuevo; la Directora de Administración, CPN Natalia Foresi; el Jefe de Seguridad, Sub Prefecto Franco Sosa; el Secretario General, Sub Prefecto Luis Agüero; el Sub Prefecto Darío Casas, la Plana Mayor de la institución, y 95 internos.

Finalizada la Eucaristía, el Obispo visitó a los internos en el Pabellón N° 9 Sector Norte, en compañía del Secretario de Seguridad, Jefe de Seguridad y autoridades del establecimiento penitenciario. Por su parte, el capellán Pbro. Dardo Samuel Olivera, acompañado del oficial Franco Cejas, a cargo de la Pastoral Carcelaria, se dirigieron al Pabellón N° 11 Sector Sur.

Misa del personal

El viernes 3 de mayo, en el templo San Maximiliano Kolbe, se celebró la Santa Misa del personal penitenciario, que fue presidida por el capellán de la institución, padre Dardo Samuel Olivera, acompañado por el diácono Sergio Colósimo.

Participaron 40 empleados, entre ellos, el Sub Director General de Institutos Penales, Prefecto General Julio Barrionuevo; el Jefe de Seguridad, Sub Prefecto Franco Sosa, y el Sub Prefecto Darío Casas.