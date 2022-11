EL MINISTRO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT, SANTIAGO MAGGIOTTI, PARTICIPÓ DEL ACTO

El goberndor Jalil firmó el convenio por 733 casas más en la provincia.

Ayer, 237 familias catamarqueñas se sumaron al complejo habitacional de Valle Chico al recibir las llaves de sus viviendas.

Las casas corresponden al programa federal “Casa Propia” que se ejecutaron en forma conjunta entre el Ministerio de Vivienda y Urbanización de Catamarca y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Además, se firmó el convenio por 733 viviendas en el marco del programa “Casa Propia – Construir Futuro” y se entregó una no objeción técnica para la construcción de nuevas viviendas en distintos departamentos de la provincia.

En el acto de entrega, el gobernador Raúl Jalil resaltó la política habitacional del Gobierno Provincial y del Presidente Alberto Fernández: “En el anterior gobierno nacional las viviendas se hicieron con fondos provinciales y ahora estas viviendas son producto de la política nacional. El año que viene vamos a tener elecciones y es importante para el Norte Argentino poder seguir haciendo obras con fondos nacionales”, comenzó su alocución.

En esta línea recordó a los flamantes adjudicatarios que en el complejo se inaugurarán el hospital de Valle Chico, el Jardín de infantes y más viviendas. Por esto, afirmó que estas obras implican además la creación de mano de obra.

“Hemos duplicado la cantidad de empleados de la Uocra por la cantidad de obras que estamos haciendo aquí”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, destacó la entrega de las 237 viviendas y la firma de convenios para la construcción de 1.200 viviendas más, que próximamente van a comenzar a construirse.

“Esto se suma a las más de 3.800 soluciones habitacionales que estamos haciendo en Catamarca. Esto tiene que ver con una política pública del Estado, que busca igualar. Hay gobiernos como el del expresidente Macri, que pensaba que todo lo solucionaba el mercado y sabemos que eso no existe”, aseguró.

En este contexto, recordó que durante el gobierno de Juntos por el Cambio no se construyó ninguna vivienda en Catamarca.

“Hablaba con Lucía que durante el gobierno de Cristina se hicieron muchas viviendas y después no se hizo ni una. Esa Argentina es a la que no queremos volver. Agradezco a Raúl por su labor y vamos a seguir trabajando, porque tiene que haber un Estado presente”, finalizó.

En ese orden, el titular de Vivienda en nuestra provincia, Fidel Sáenz, hizo especial hincapié en la entrega de viviendas a madres solteras, a las mujeres víctimas de violencia de género, a los colectivos de la diversidad sexual y personas con discapacidad motriz.

“Estamos entregando un lugar para que puedan construir su vida a casi 600 niños y a familias que no tenían un lugar para descansar y estar en armonía”, detalló el ministro.

Las viviendas entregadas en el complejo Valle Chico corresponden al programa federal “Casa Propia”, que tiene por objetivo generar 264 mil soluciones habitacionales en todo el territorio nacional durante el trienio 2021/2023.

Las mismas se construyen a través de distintas líneas que abarcan la construcción de viviendas nuevas y soluciones habitacionales para el mejoramiento de las condiciones de hábitat, vivienda e infraestructura básica, la provisión de equipamiento comunitario y el otorgamiento de créditos para el acceso a un lote con servicios y/o para construir.

En el marco de la visita, también se procedió a la entrega de 37 viviendas en el Loteo Norte realizadas por la Secretaría de la Vivienda.

Convenio por más viviendas

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro del Desarrollo Territorial, firmó el convenio para el financiamiento de 149 viviendas en Santa María, seis en Valle Chico, 56 en Recreo, 90 viviendas en San José, 62 en Valle Viejo, 48 en Tinogasta, 222 viviendas en San Fernando del Valle de Catamarca y 100 en Huillapima.

El acuerdo cuenta con una financiación de $6.293.919.413. y se enmarca dentro del Programa Casa Propia – Construir Futuro.

Los plazos de obra de la construcción de las viviendas son de entre siete y ocho meses de ejecución.

Además, recorrieron la obra de Casa Activa, que se construye en la zona norte de la ciudad, y que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat con el objetivo de promover el desarrollo humano de las personas adultas.

Casa Activa

El mandatario subrayó en el acto de entrega de viviendas en el complejo Valle Chico que con el fideicomiso minero se están construyendo viviendas en Fiambalá y Antofagasta de la Sierra, donde existe el proyecto llamado Casa Activa.

“Allí podrán ir nuestros mayores. Tendrá piletas y va a ser la primera Casa Activa en el país”, explicó el Gobernador, y adelantó que será inaugurada el 20 de diciembre, con la presencia del Presidente Alberto Fernández.

Fuente: El Chasqui Digital