El referente de la alianza “La Libertad Avanza” en la provincia, Javier Galán, quien

por decisión judicial se llevó el nombre de la coalición que encabeza el

precandidato a presidente Javier Milei para las PASO 13 de agosto, afirmó que la

ciudadanía no verá su nombre en ninguna precandidatura ya que decidió no

participar. El empresario tomó la determinación luego de construir una sede

libertaria en Catamarca y usar su tiempo para militar y difundir los ideales

libertarios para que las autoridades del partido le ofrezcan ir en el tercer escaño

como precandidato a diputado provincial.

Si bien es anticipadamente aventurado imaginar el caudal de votos de los

libertarios en Catamarca, esa ubicación en la lista podría haberlo dejado por fuera

de las elecciones de octubre. “Lamentablemente, el trabajo realizado no fue

valorado”, dijo el CEO de Corralón San Javier. Galán recordó que “en el caso de

Catamarca, Milei no contaba con una sede, tuve que construirla desde cero,

realizamos eventos y proyectamos la imagen de Milei a nivel provincial, invertí

mucho tiempo en difundir las ideas libertarias a través de los medios de prensa”.

Sin embargo, el empeño y la tarea no fueron bien retribuidos.

“A pesar de estos esfuerzos, me ofrecieron un tercer lugar en la lista de diputados,

y no refleja el trabajo realizado”, dijo Galán.

Además, aclaró que seguirá siendo militante dentro del espacio libertario, ya que

mantiene la convicción de que el proyecto de Milei es lo que necesita Argentina. El

empresario insistió que no puede poner su esfuerzo y trabajo al servicio de la

candidatura de otros referentes que carecen de la misma estructura que él ha

construido.

“El dolor que siento es no poder cumplir con el compromiso con muchos

catamarqueños que querían que fuera candidato”, dijo y destacó el compromiso de

muchas personas que se sumaron a la causa libertaria y que ahora ven que no

podrá participar del proceso electoral de Primarias.