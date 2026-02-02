Se trata de «excedentes transitorios» utilizados para generar margen de renta en un plazo determinado. Se hicieron en Fondos Comunes de Inversión y plazos fijos en dólares.

Solamente durante enero pasado, el Gobierno de la Provincia hizo una serie de inversiones y colocaciones a plazo por más de 50.000 millones de pesos con «excedentes transitorios» de los que disponía. Se trata de inversiones de bajo riesgo, como plazos fijos y participación en Fondos Comunes de Inversión (FCI), que se utilizan para morigerar el impacto inflacionario de los recursos. Las maniobras fueron ejecutadas por la Tesorería General de la Provincia, conforme a sugerencias realizadas por la Comisión Técnica de Evaluación de Inversiones del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

La información fue publicada días pasados en el Boletín Oficial. Las inversiones se realizaron durante la primera quincena de enero, aprobadas por las resoluciones nº1, nº2, nº3, nº4 y nº5 de la Tesorería. Son inversiones realizadas con «excedentes transitorios de fondos», aunque los extractos publicados no detallan de qué cuentas fueron utilizados.

El 7 de enero, el Gobierno colocó un plazo fijo en dólares a 30 días por 10.000.000 (diez millones) en el Banco de la Nación Argentina. Según la información disponible en el sitio web del BNA, esta inversión permite una renta de 20.547 dólares en ese período de tiempo. El 8 de enero se invirtieron otros 10.000.000 de dólares en el Fondo Balanz Money Market, uno de los Fondos Comunes de Inversión del Banco de Valores SA (Balanz). El 12 de enero se constituyó un nuevo plazo fijo en dólares en el BNA por 5.000.000 a 30 días. En total, las inversiones en dólares fueron por 25 millones. Unos 36.625 millones de pesos si se los convierte al tipo de cambio del BNA el viernes último, informado a $1.465 por dólar.

El mismo 8 de enero se invirtieron 10.000 millones de pesos en dos Fondos Comunes de Inversión: $5.000 millones en el FCI Lombard del Banco Patagonia, con un rendimiento del 0,07% por día y del 2,57% por 32 días; y $5.000 millones en el FCI Pioneros Pesos Plus, del Banco Macro. El 14 de enero, se agregaron otros 5.000 millones de pesos a este último FCI del Banco Macro. En total, se invirtieron 15.000 millones de pesos en FCI.

Entre los dos tipos de inversiones, el Gobierno colocó unos 51.625 millones de pesos en inversiones, entre plazos fijos y fondos comunes de inversión.

Los plazos fijos son inversiones de bajo riesgo, que tienen una tasa de interés pactada a un plazo determinado de días. En el caso de las que realizó el Gobierno en esta oportunidad, fueron a 30 días: significa que dispondrá del dinero y el interés generado el 6 y 13 de febrero respectivamente.

Los FCI incluyen una cartera de inversiones, que pueden incluir bonos, acciones, entre otros instrumentos, en los que los inversores adquieren cuotapartes y que no tienen un plazo determinado, aunque generalmente el mínimo es de un día. En el caso de los FCI a los que suscribió el Gobierno, se trata de inversiones para un perfil de inversor «conservador», y en general la liquidez (o disponibilidad del dinero) es inmediata.