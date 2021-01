Encontraron a una chica desaparecida hace 10 años: creen que los padres la entregaron a una red de trata

2 enero, 2021 23:13

Celeste Orozco era una chica de solo 15 años cuando desapareció en Mendoza en el año 2011. Sus padres fueron detenidos.

Una chica mendocina que llevaba casi una década desaparecida fue encontrada con vida hace unos días en Buenos Aires. Se trata de Aldana Orozco, que fue vista por última vez con vida cuando tenía solo 15 años. Tras el hallazgo, la Policía detuvo a sus padres, sospechados de haberla entregado a una red de trata de mujeres.

De acuerdo a lo informado por Clarín, la joven desapareció el 8 de julio de 2011 en La Paz, Mendoza. Según declaró la madre en aquel entonces, su hija le habría dicho que iba a la escuela en busca de un material que se había olvidado y nunca más volvió a la casa.

La mujer hizo la denuncia ante la Policía pero recibió una desoladora respuesta. “Ellos me dijeron que como no es un caso de secuestro no lo toman como algo urgente”, contó a la prensa en aquel entonces.

En tanto que algunos vecinos y una compañera de su escuela coincidieron en que la habían visto subirse a un micro con destino a San Luis. Tras investigar esta pista el director de Investigaciones de la Policía, Alejandro Delgado confirmó que la adolescente había viajado a esa provincia, supuestamente, para reunirse con “un novio que trabajaba en una empresa de construcción”.

“Como no es un caso de secuestro no lo toman como algo urgente”

Sin embargo la historia tomó un giro inesperado hace unos días, luego de que Aldana fuera encontrada en Buenos Aires. Si bien no se difundieron mayores datos, se sabe que la joven, que hoy tiene 24 años, se encuentra bajo tratamiento psicológico y que la principal hipótesis es que podría haber sido entregada por sus padres a una red de trata de mujeres.

Por este motivo, el pasado miércoles se realizó un allanamiento en la casa de su familia en Mendoza y se dispuso la detención de los dos adultos.

