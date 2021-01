El rotundo cambio de look de Eva De Dominici: pelo cortísimo y platinado

2 enero, 2021 23:41

Eva De Dominici decidió empezar el año nuevo con un radical cambio de look que sorprendió a todos sus seguidores con una foto en su cuenta de Instagram.

Eva De Dominici se cansó del pelo largo y decidió agarrar la tijera. Hace unas horas sorprendió a sus 2 millones y medio de seguidores de Instagram con una foto donde muestra su nuevo look. No solo apostó al corte, sino que también decidió pasar del morocho al rubio.

La actriz usó el pelo largo durante muchos años. Pero dicen que siempre los cambios son buenos. Así fue como hoy decidió pasar por la peluquería para renovar su apariencia.

De esta manera, no perdió ni un minuto en mostrar su nueva cabellera a seguidores para que opinen. En pocos segundos el posteo empezó a recibir comentario de asombro y otros de halago hacia el nuevo look. “Re linda, te queda bien todo”, “Nooooo”, fueron alguno de ellos.

Sin embargo, no es la primera vez que la ex de Chiquititas hace esto. El año pasado también había cambiado su look, sorprendiendo a sus followers. Aunque en aquella ocasión decidió mantener el color oscuro en su cabello.

Actualmente, la joven vive en Los Ángeles junto a su pareja Eduardo Cruz (hermano de Penélope Cruz) con quien tuvo un hijo. Quizás el nuevo look se trate de un cambio para algún papel que tenga que interpretar. Lo cierto es que aún no ha dado más detalles.

En octubre de 2019, la actriz fue mamá de su primer hijo. El bebé se llamó Cairo y pesó 2,800 kilos. Este hecho cambió radicalmente su vida para mejor.

A pesar de eso, el 2020 la sorprendió con la muerte de su amigo Rubén, a quien le rindió homenaje en sus redes dedicándole sentidos posteos.

Eva empezó su carrera muy chica de la mano de Cris Morena, pero hoy ha dejado de ser esa dulce niña para convertirse en una artista internacional que, ni más ni menos, ha llegado a Hollywood.

