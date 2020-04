Un violento asalto se registró ayer a las 13 en un local de ropa denominado Eureka,

ubicado en el barrio Villa Eumelia, donde al menos dos delincuentes ingresaron y,

tras reducir a la propietaria, la amenazaron e intentaron ahorcarla con un cinto. La

víctima se desvaneció y debió ser trasladada al hospital San Juan Bautista.

Según fuentes judiciales, la mujer de 55 años, de apellido Quinteros, fue asistida y no

corría peligro su vida.

Aparentemente, los ladrones no lograron robar nada, ya que fueron sorprendidos por

un cliente que ingresó al comercio y los puso en fuga.

La policía intentaba dar con el paradero de los autores, pero hasta el cierre de

edición no habían sido reconocidos. Se trabaja con las cámaras de seguridad de la

zona para identificarlos.

