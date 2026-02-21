Boca empató 0-0 con Racing, en La Bombonera, por la 6ª fecha interzonal del Torneo Apertura. El Xeneize no levanta cabeza y volvió a decepcionar en el campo de juego ante la Academia, en un partido trabado y deslucido donde casi no patearon al arco: el equipo local se retiró bajo una lluvia de silbidos de su hinchada y el futuro de su entrenador, Claudio Úbeda, quedó seriamente comprometido.

No se puede jugar tan mal en Primera División como lo hicieron Boca y Racing en el primer tiempo en La Bombonera. Una sola jugada de peligro en 45 minutos expuso los nervios, las imprecisiones y la falta de funcionamiento en ambos equipos, en un partido con mucho en juego y muy poco fútbol.

Con nuevo esquema táctico (4-4-2) y la ausencia de Leandro Paredes por lesión, al equipo del Sifón le costó horrores hacer pie en el campo de juego ante la Academia, que esperó en su campo para salir rápido con sus delanteros. El Xeneize, así, estuvo cerca de marcar, tras una mala salida del arquero Facundo Cambeses y la lenta reacción de Ayrton Costa para definir en el área chica. El primer tiempo se fue y dejó mucho que desear.

En el segundo tiempo, el local amagó con ir a buscar el partido con un poco más de actitud y mayor juego de tres cuarto de cancha para arriba. Sin embargo, el intento por buscar el resultado quedó en expectativa.