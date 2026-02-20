La reforma laboral que atraviesa su tramo decisivo en el Congreso incorporó modificaciones concretas para el régimen de empleadas domésticas, uno de los universos laborales más extendidos del país. Durante la sesión celebrada en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el artículo que actualiza aspectos centrales del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, manteniendo la autonomía del sector pero alterando reglas clave del vínculo laboral.

Aunque el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva tras la eliminación del artículo 44, el nuevo esquema ya delineó los ejes que, de convertirse en ley, impactarán de forma directa en trabajadoras y empleadores.

Período de prueba más extenso

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del período de prueba a seis meses en los contratos por tiempo indeterminado. Durante ese lapso, el empleador podrá extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin obligación de abonar indemnización.

El proyecto incorpora, a su vez, un límite explícito para evitar abusos: no se podrá contratar a la misma persona más de una vez bajo esta modalidad. La cláusula apunta a impedir rotaciones sucesivas que desnaturalicen la figura del período de prueba.