La suba de los contagios por coronavirus en la Argentina avanza y ya lleva seis

semanas consecutivas. En la última semana se registraron 51.178 casos de

Covid-19 en el país, 19% más que en los siete días anteriores.

Mientras que del 1 al 8 de mayo se reportaron 17.646 casos, a la semana

siguiente, del 8 al 15 del mismo mes, la cifra prácticamente se duplicó: 33.989.

Finalmente la semana 15 al 22 de mayo hubo 43.487. Con estas cifras, el total de

casos desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.230.573, mientras que los

fallecimientos suman 128.889.

En ese sentido, nuestra provincia no es ajena y según la actualización oficial en

los últimos 15 días se registraron más de 300 casos.

En detalle y en función de los datos ofrecidos por el contador del Portal de

Gobierno de la Provincia, que fue actualizado durante la jornada de ayer, se van

registrando en la provincia 102.348. Durante la semana del 16 de mayo el

contador estaba en 101.969, lo cual indica que en los últimos 15 días se

registraron 379 casos de Covid en la provincia.

El Ministerio de Salud informará los datos definitivos del mes de mayo en el parte

que se emitirá el 6 de junio.

A pesar del aumento de las infecciones por Covid-19, la suba de infectados no

tuvo impacto en las hospitalizaciones e internaciones en terapia intensiva. De

acuerdo a los datos oficiales, la ocupación de camas se encuentra en un 18%,

mientras que hasta la semana pasada era del 12%.

Cabe destacar que hasta aquí los cuadros que se vienen manifestando no

reportan gravedad y esto se debe en gran parte al avance en la vacunación por

parte del Ministerio de Salud y como lo habían anticipado las autoridades

sanitarias, a partir de junio se avanzará con la aplicación de dosis de refuerzo en

niños de 5 a 11 años, así como también se pretende habilitar los nodos para la

aplicación de cuarta dosis para mayores de 18 años.

A nivel país, a pesar del aumento en el nivel de contagios, casi el 60% de la

población no se aplicó dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19. Si bien

más del 80% completó el esquema primario de vacunas, solo el 40,7% se dio la

primera dosis de refuerzo, una herramienta clave para fortalecer la producción de

anticuerpos en el contexto de la nueva ola de casos que atraviesa el país.

Según los últimos datos consignados por el Ministerio de Salud, a la fecha, el

89,7% de las personas residentes en el país inició su esquema de vacunación; el

81,6% lo completó y el 40,7% aplicó su primera dosis de refuerzo.

Las autoridades sanitarias vienen instando a la comunidad a la concientización de

la vacunación, ya que es una estrategia fundamental para evitar las

complicaciones por las enfermedades. No solo Covid sino todas las enfermedades

estacionales de invierno y todas las enfermedades en general; así como también

el de continuar con las medidas de autocuidado, como el distanciamiento físico,

mantener la ventilación de los espacios, usar el barbijo, la higiene de manos

frecuente, mantener los ambientes limpios y evitar reuniones sociales que

demanden gran cantidad de personas.