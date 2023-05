Desde el Hospital de Niños “Eva Perón” afirmaron que aumentó la demanda por

casos de bronquiolitis, pero que por el momento se encuentra dentro de los

parámetros normales para la época del año. Esto hace que haya una ocupación

alta de camas, porque también se suman otras patologías.

Al respecto, la directora asistencial del hospital, Patricia Rojas, comentó: “Estamos

teniendo un aumento de esta patología, de la bronquiolitis, que es una patología

que inflama la vía aérea baja, el pulmón de los bebés y eso los compromete para

respirar. Los que se están internando son los bebés que necesitan oxígeno, pero

paralelo a eso estamos aumentando la demanda de ocupación de camas con

pacientes que por ahí no son menores de dos años sino de más edad y que tienen

otra patología, como es el asma bronquial, que los lleva a tener falta de oxígeno

también por las infecciones virales.

”Para lo que es bronquiolitis, si necesita oxígeno debe internarse, porque hay que

aportarle oxígeno hasta que se desinflame la vía aérea, se hace sostén con

nieblas. Si tiene fiebre se baja la fiebre y si está expectante, trabaja el equipo de

kinesiología para tratar de movilizar las secreciones que tiene el bebé y que por sí

solo no puede”, indicó.

En esa línea, Rojas agregó: “En esta época el hospital se prepara para recibir

estas patologías, que aumentan en esta época del año y depende mucho del

estado del paciente, el riesgo que tiene, que puede avanzar a comprometerlo con

necesidad de oxígeno.

”En la guardia que es la atención ambulatoria también hay un aumento en la

demanda con patologías respiratorias en esta época y de esos pacientes solo se

internan el niño que no respondió al tratamiento en la emergencia como aporte de

oxígeno, de medicación que abre los bronquios y si no mejora y necesita oxígeno,

sobre todo los bebés, son los que se están internando”, afirmó.

Además, añadió: “Por el momento estamos dentro de los parámetros normales

esperados para la época. Habitualmente, en esta época nosotros ya sabemos que

aumenta la demanda de la patología respiratoria y eso hace que suba la demanda

de camas. En este momento, en el servicio de Clínica tenemos casi completa la

ocupación de camas y la demanda en la emergencia también está en aumento

comparado a meses anteriores, pero si uno compara con años previos, es habitual

que tengamos este aumento de demanda en la atención.

”Hace un mes que nosotros ya estamos notando este aumento, por eso tenemos

desarrollado el plan de contingencia, que es cómo se organiza el hospital ante

esta situación que pueda aumentar más la demanda de lo esperado y que

tengamos que dar respuesta a la atención”, apuntó.

También indicó que “hay entonces una ocupación de camas prácticamente total,

porque hay que dejar en claro que nosotros seguimos recibiendo las patologías

habituales, traumatológicas, quirúrgicas y otras causas que requieren internación.

Entonces toda esta demanda se suma a la demanda de patologías respiratorias,

por lo que el hospital trabaja a cama caliente, como se dice, pero no desbordado”.