El Patio de las Provincias explotó este jueves con los festejos por el Día del Amigo, la visita de Facundo Arana y el show de Huguito Flores. El público llegó al espacio federal pasado el mediodía. Grupos de amigos, familias y turistas eligieron el Patio para disfrutar juntos de los mates, la música, el baile, las anécdotas y las risas. Los paseos y las conversaciones se acompañaron con los sabores que ofrecen los foodtrucks y los juegos interactivos de domos de provincias, ciudades y municipios.

Durante la tarde, Facundo Arana subió al escenario y sorprendió a los espectadores, que lo recibieron con los brazos abiertos. Arana estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello; la secretaria de Gestión Cultural, Daiana Carolina Roldán; y la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín.

Arana y los catamarqueños se brindaron ese cariño mutuo que gestaron con el paso del tiempo. El artista vino con regalos que entregó junto al ministro Brunello y las secretarias Roldán y Quarín. Luego de dedicar unas palabras al público, el embajador turístico de Catamarca bajó del escenario para tomarse fotos con la gente, para saludar y dialogar de manera amigable.

Antes de retirarse del Patio, Arana valoró a los catamarqueños por el trato que le dieron. «Por más generoso que haya sido Dios con la tierra que les dio, no es nada si no tiene la calidad de gente con la que cuenta Catamarca. Eso es lo que yo me encuentro cada vez que voy a cada uno de los lugares donde fui en toda Catamarca, que es inmensa. Me encuentro con el ‘gracias por visitar mi provincia’, ‘qué lindo que estés promocionando Catamarca’. Lo viví como turista: la gente es extraordinaria», cerró.

Fiesta

Huguito Flores fue el encargado de cerrar el sexto día en el Patio de las Provincias, en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2023. El cantante santiagueño y su banda la rompieron con las cumbias y guarachas que, desde hace años, suenan a lo largo y a lo ancho del país. Con su voz y su energía, Huguito hizo bailar a los espectadores que llegaron desde diferentes puntos de la provincia y el país para vivir y disfrutar su show, con acceso libre y gratuito. El cantante se alegró por haber podido ser parte de este Poncho 2023.