CONSIDERAN QUE ES EL PRODUCTO QUE MENOR INCREMENTO TUVO EN EL 2022

Esto es porque el proceso de reacomodamiento del precio de la hacienda.

Una de las medidas que podrían afectar el bolsillo de los catamarqueños en las próximas semanas sería el incremento en el precio de la carne, dado que a nivel nacional ya se habla que los cortes cárnicos podrían tener un incremento entre 300 y 400 pesos, lo que sería un 30 por ciento más de los costos actuales.

Sucede, que el precio de la carne responde a una recomposición en los valores de la hacienda en pie que se mostraron, por ejemplo, en el Mercado de Cañuelas.

De acuerdo a lo publicado a nivel nacional, se destaca que la carne fue uno de los productos que menor incremento en el precio tuvo en el año 2022, dado que la inflación del año pasado fue del 98,4 por ciento según el Indec; mientras que un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) dio cuenta que en el año pasado la carne solo aumento un 42,4 por ciento.

Para conocer la situación de la provincia de Catamarca, El Esquiú.com dialogó con el gerente de Compras de la carnicería La Tradición, Gustavo Walther quien sostuvo que todavía la empresa no aumentó los precios, explicando que esto se debe a hay un acuerdo vigente con el Gobierno Provincial, la Unión Comercial de Catamarca y el Banco Nación, que establece que no se pueden realizar subas antes de las jornadas One Shot del programa Días de Ensueño.

No obstante, adelantó que la semana que viene la carnicería aumentará un 11 por ciento el valor de los cortes cárnicos.

“Estamos en pleno proceso de reacomodamiento del precio de la hacienda. El país sabía que esto iba a ocurrir, pero lo esperábamos dentro de unos días. Todavía es incierto, generalmente el precio sube y después se acomoda”, mencionó.

Seguidamente, el gerente indicó que “La inflación se sintió en todos los artículos, menos en la carne. Todo subió un 7 % mensual y la carne aproximadamente un 25% anual. No acompañó a la inflación, el incremento es de menos de la mitad”, añadió.

Tras ser consultado sobre si hubo un cambio en los comportamientos de compras de los consumidores, Walther respondió que “la gente todavía se sigue dando sus gustos. Con los próximos aumentos, si los sueldos acompañan la gente va a seguir comprando los mismos cortes. Si no acompañan va a haber una segmentación, habrá cortes que van a ser para clases sociales altas”.

A nivel nacional

Si bien, en la provincia se habla que podría llegar a incrementar un 11 por ciento, a nivel nacional llegaría a un 30 por ciento, mientras que la hacienda en pie presentó un aumento que va de entre un 25% y 30%, y de mantenerse en esa línea estos valores se trasladarían al mostrador. En la industria hablan de que el precio aún no está en los valores que debería estar.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital