En el marco del Mes de la Mujer, se realizó el Conversatorio Empoderarte “El deporte como herramienta de inclusión”. Este encuentro con mujeres destacadas del deporte, dirigentes, funcionarias del poder ejecutivo y legislativo nacional y provincial, comunicadoras, estuvo encabezado por la Secretaria de Deportes de la Nación Inés Arrondo, la primera mujer en este cargo a nivel nacional, la Diputada Nacional y exgobernadora Lucía Corpacci; la Secretaria de Deportes y Recreación de la Provincia María Sylvia Jiménez y la Intendenta de Valle Viejo Susana Zenteno. Además, se firmó la adhesión al “Plan de eliminación de violencias por motivos de género” para incorporar “Abrir el juego” a la política deportiva de nuestra provincia.

Inició la reunión la titular de Deportes de Catamarca dando la bienvenida a los presentes. “Pensando en cómo hablar de Inés desde un punto específico se me hace difícil porque atravesó todas las estructuras. Empezó jugando al hockey en un club de barrio en Mar del Plata, participó en el seleccionado de su ciudad, pasó a ser ícono de la selección nacional y fue ella quien hizo el dibujo de lo que se iba a convertir en el símbolo: la leona, que no estaba atacando ni sentada sino que se estaba preparando. Y pensaba: vaya que se estaba preparando para todo lo que venía después como jugadora, dirigente, mamá, y ser la primera Secretaria de Deportes de la Nación”, destacó.

Por su parte, Inés Arrondo resaltó el trabajo conjunto con la Secretaria de Deportes y dejó su visión sobre el eje central del conversatorio: «Hablar de género no es hablar del problema de las mujeres. Es una problemática que tenemos como sociedad, cómo se compone, sus estructuras, con sus roles y desigualdades. Lo que también hay que poner en discusión, son las masculinidades. Algo de lo que no se habla. Allí se reproducen muchas de las violencias con las que convivimos diariamente. En el deporte, están muy marcadas esas violencias. No se considera el rendimiento de la mujer sino si entra en el estereotipo de belleza hegemónica». Para cerrar, expresó su designación como Secretaria de Deportes de la Nación: “No es un logro personal, es un logro colectivo: Llegamos todas».

En su turno, Lucía Corpacci resaltó la participación de Sylvita en la Asociación del Fútbol Argentino, siendo la primera mujer en formar parte del Comité Ejecutivo. “Muchos lugares fueron negados para nosotras, y uno muy importante fue el deporte y aunque se van abriendo puertas, seguimos postergadas. Creo que una tarea que tenemos que empezar es a ingresar a las instituciones en la parte dirigencial”, señaló. «Siempre se nos miró por lindas o feas. Pero tenemos muchas más virtudes, igual que los hombres. No venimos a sacarle el lugar a nadie, sino reclamar lo que nos corresponde», agregó y concluyó: «Tenemos mucho por delante». Por su parte, Susana Zenteno destacó: “Necesitamos espacios para poder apoyar a mujeres que vienen luchando, que quizá se les hace más complicado. Ahí tenemos que estar nosotras, abriendo puertas, allanando caminos, dando fuerzas”.

Dentro de la nutrida concurrencia, tomaron la palabra la jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación Elizabeth Fontao, la Ministra de Planificación y Modernización Susana Peralta, la Diputada Provincial Natalia Ponferrada, la Secretaria Provincial de Mujeres, Género y Diversidad María Carrizo, la Directora Provincial de Deporte Social Silvia Romero, la Directora de Coordinación Institucional y Políticas de Género del Ministerio de Seguridad Déborah Dumitru, Directora del Gabinete Técnico Criminológico de la Institución Penitenciaria María Eugenia del Campo, la rugbier Virginia Brígido, las presidentas de la Federación de Hockey Lorena Leguizamón y de Patín Juana María Zalazar, de la Subcomisión de Boxeo Femenino de Catamarca Paola Brizuela Jerez y del Hindú BBC Susana Díaz.