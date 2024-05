Música

El dúo australiano publicará su esperado cuarto álbum de estudio, «Ask That God», el 26 de julio.

Empire Of The Sun regresa con su primer disco en ocho años. El anuncio llegó con el lanzamiento de un nuevo single, “Music On The Radio”, que viene acompañado de un video dirigido por Michael Maxxis.

“Para mí esta canción es como un adolescente que se rebela contra sus emociones imaginarias. Está escrito de esa manera única en la que Lord Littlemore puede dar vida a las palabras. El bajo te envuelve con sus brazos en una especie de ritmo hipnótico y eres impotente ante sus encantos”, dijo Luke Steele.

[embedded content]

El dúo anunció el lanzamiento de su cuarto álbum con un posteo en sus redes sociales.

“Siempre sacamos nuestra inspiración del mundo que nos ha atraído. Ya sea una hoja o una montaña, una discusión o una exhibición, un sonido distante o un micro sueño. Empire siempre ha sido inspirado y sigue encontrando inspiración en todo lo que está presente a nuestro alrededor”, declaró Nick Littlemore.

Su compañero Luke Steele, agrega: “Ask That God es un álbum que buscamos y con el que afortunadamente fuimos bendecidos. No somos más que conductos que acumulamos experiencia y encontramos lo que Empire debe encontrar”.

Ask That God, es el primer LP del dúo australiano desde Two Vines de 2016 y llegará el 26 de julio a través de Capitol. El mes pasado, Empire Of The Sun adelantó el single “Changes”.

https://www.metro951.com/2024/04/changes-el-nuevo-sencillo-de-empire-of-the-sun/musica/