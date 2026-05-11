La obra fue emplazada justamente en el lugar que “Cacho” convirtió en un punto emblemático de encuentro, noticias y charlas diarias, y busca mantener viva la memoria de uno de los personajes más queridos de la ciudad. El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil y el intendente Gustavo Saadi.

Una mañana cargada de emoción se vivió este domingo con la inauguración del monumento en homenaje a Ramón “Cacho” Iturre, el recordado canillita que durante más de cinco décadas formó parte de la vida cotidiana de los catamarqueños desde su tradicional puesto de diarios ubicado en la esquina de Rivadavia y República.

La obra fue emplazada justamente en el lugar que “Cacho” convirtió en un punto emblemático de encuentro, noticias y charlas diarias, y busca mantener viva la memoria de uno de los personajes más queridos de la ciudad.

Del acto participaron el gobernador Raúl Jalil, el intendente Gustavo Saadi, familiares, amigos, colegas y numerosos vecinos y clientes que acompañaron el homenaje.

El momento estuvo marcado por una profunda emoción, especialmente porque la inauguración coincidió con el día en que Iturre habría celebrado un nuevo cumpleaños. Entre aplausos, recuerdos y muestras de cariño, los presentes destacaron la calidez humana y el compromiso de “Cacho”, quien dejó una huella imborrable en la comunidad.

Con este monumento, la tradicional esquina del microcentro vuelve a tener simbólicamente a su histórico canillita, convertido ahora en parte permanente de la memoria colectiva catamarqueña.