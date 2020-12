Embarazada, Juana Repetto mostró el cambio de su cuerpo: "No soy de esas mujeres con una genética increíble"

15 diciembre, 2020 18:10

Juana Repetto se encuentra atravesando la mitad de su tercer mes de embarazo. Y a través de Instagram compartió una contundente reflexión.

Hace algunas semanas Juana Repetto confirmó que está embarazada y que dentro de unos meses le dará un hermanito a Toribio, su único hijo, nacido en el año 2016 por inseminación artificial.

La actriz de 32 años está pasando por un gran momento personal, ya que además se acaba de casar con Sebastián Graviotto. Sin embargo, con el embarazo le comenzaron a surgir también algunas dudas, miedos e inseguridades y decidió hacer catársis en su cuenta de Instagram.

Junto a una serie de fotos en las que se la puede ver a ella y a su hijo metidos al mar y descansando en una reposera, Juana comenzó diciendo que su cuerpo “ya no es el que tenía” y que no pensó que sería así a los 3 meses y medio de embarazo.

“Quedé embarazada con un peso perfecto para mi, creí que no me deformaría, pero bueno, no soy de esas pocas mujeres con una genética divinal increíble. Tampoco soy el relajo en persona”, aseguró la artista.

En el mismo sentido contó que, si bien intenta cuidarse con las comidas y no comer aquellos “antojos” producidos por la ansiedad, “acá estoy con kilos de más, un buen culo y unos lindos flotadores asomando”.

En otro fragmento de su publicación, la actriz se refirió al hecho de que ya no tendrá un solo hijo sino que deberá dividir su tiempo en dos. “Me cuesta mucho pensar en tener que dejar de ser solo para el. Me da PÁNICO criar de a dos, delegar, confiar”, admitió.

Y aseguró que le genera algo de preocupación que con su actitud termine afectando tanto a Toribio como a su niño en camino. “Estoy loca de atar? Creo que en el fondo se que voy a poder”, cerró.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube