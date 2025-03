Elon Musk, CEO de SpaceX, ha vuelto a dejar claro que su ambición de colonizar Marte no es ciencia ficción, sino un objetivo en marcha. Durante su reciente participación en el pódcast Verdict with Ted Cruz, el magnate tecnológico reafirmó su intención de construir una ciudad autosuficiente en el planeta rojo “para asegurar la continuidad de la civilización humana”, en caso de que ocurra una catástrofe en la Tierra.

Con esta meta en mente, SpaceX trabaja a contrarreloj para desarrollar Starship, el gigantesco cohete reutilizable que servirá como nave insignia para las futuras misiones interplanetarias. Aunque las últimas pruebas solo están dando disgustos a Musk.

Lo último que ha dicho el excéntrico millonario es que el primer viaje a Marte incluirá a Optimus, el robot humanoide que está desarrollando Tesla. El objetivo de enviar al planeta rojo a este peculiar tripulante es, según Musk, ayudar en tareas básicas de construcción y mantenimiento en un entorno tan hostil como el marciano.

Elon Musk asegura que llevará esta década sus naves espaciales a Marte

En septiembre del año pasado, Musk ya adelantó que pretendía lanzar cinco naves Starship no tripuladas hacia el planeta rojo en los próximos dos años. Como ya ha explicado él mismo en otras ocasiones, estas primeras misiones aprovecharán la próxima “ventana de transferencia Tierra-Marte”, que se abre cada 26 meses, cuando la distancia entre ambos cuerpos espaciales es más corta. Este periodo es clave para reducir el tiempo y los recursos necesarios para llegar al planeta rojo.

Ahora que el presidente de Estados Unidos parece ser su amigo inseparable, Musk tiene el camino más fácil para impulsar un programa espacial oficial marciano. En su investidura y con el magnate presente —y sonriendo ante las afirmaciones—, Donald Trump proclamó la llegada de EE. UU. al planeta rojo entre los propósitos a desarrollar durante su mandato: “Perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar la bandera de las barras y estrellas en el planeta Marte”.

En una entrevista con Fox News esta semana, Musk se aventuró a decir que una civilización multiplanetaria podría llegar en los próximos 20 o 30 años.

Por qué Elon Musk quiere ir a Marte

“Si ocurre algo terrible en la Tierra, ya sea provocado por los humanos o de la naturaleza, queremos tener un seguro de vida”, dijo Musk en 2020.

Elon Musk participó recientemente en el pódcast Verdict with Ted Cruz. La entrevista se dividió en dos partes. En la primera parte, Musk discutió temas relacionados con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la inteligencia artificial (IA), el presidente Donald Trump, la exploración de Marte y los robots autónomos. Además, compartió su perspectiva sobre la eficiencia del Gobierno federal y la importancia de la innovación tecnológica.

En la segunda parte, Musk profundizó en sus planes para la colonización de Marte, destacando la importancia de establecer una ciudad autosuficiente en el planeta rojo para garantizar la supervivencia humana en caso de catástrofes en la Tierra.

Cuando Cruz le preguntó en qué año el ser humano pisará por primera vez Marte, dijo que lo más pronto sería en 2029, dentro de solo cuatro años. Aunque las cifras parecen un poco ajustadas y el magnate es conocido por su optimismo en lo que al planeta rojo se refiere.

Musk abogó por construir una “ciudad autosuficiente en Marte lo más rápido posible”, previendo que probablemente tomaría alrededor de 20 años y requeriría “un millón de personas, tal vez un millón de toneladas de carga”.

Sobre su ubicación, plantea que sea Arcadia Planitia. “Es una de las buenas opciones”, afirmó.

Otros asuntos que también abordó fueron el desarrollo de cohetes por parte de SpaceX y la posibilidad de encontrar marcianos. “No creo que vayamos a encontrar alienígenas”, dijo tajante Musk, y añadió: “Es posible que encontremos las ruinas de una civilización alienígena extinta desde hace mucho tiempo. Y también podríamos encontrar vida microbiana subterránea”.

Ante la pregunta “Si hoy fuera tu último día en la Tierra, ¿cuál crees que sería tu mayor legado?”, Musk responde con decisión: “En el futuro lejano, dentro de 100 o 1.000 años, si SpaceX logra llevar humanos a Marte, eso será por lo que se me recuerde”.

Finalmente, le consultan sobre si iría al planeta rojo: “¿Alguna vez irás al espacio? ¿Es eso parte de tus objetivos vitales?”

Elon Musk responde: “Sí, me gustaría ir a Marte en algún momento. La gente me ha preguntado: ‘¿Quieres morir en Marte?’ y yo digo: ‘Sí, pero no en el impacto’”.

