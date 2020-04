El día martes 21, Elías Nievas (20) cumplió con los 14 días de la cuarentena obligatoria, al haber ingresado el pasado 7 de abril de Buenos Aires, una provincia con casos positivos de COVID-19, donde fue detenido el jueves 2 tras permanecer prófugo de la Justicia catamarqueña casi cien días.

Actualmente, Nievas se encuentra privado de la libertad en la celda de la Subcomisaría de Banda de Varela, donde se prevé que mañana a la mañana sea trasladado al edificio de la Unidad Judicial N° 1, sito en calle Vicario Segura, desde donde, en principio, se llevaría a cabo la audiencia de indagatoria a través del sistema de videoconferencia.

Cabe indicar, que el mencionado debe responder por los delitos de “homicidio agravado por la alevosía” en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal, en calidad de autor por el crimen de Agustín Rasguido (18), ocurrido el 25 de diciembre del año 2019, en el departamento Santa Rosa.

Voceros judiciales cercanos al expediente indicaron que desde el Ministerio Público Fiscal Penal Juvenil se encuentran en condiciones de recepcionar la declaración de imputado a Elías Nievas, medida que iba a concretarse el viernes 11 de abril, pero que tuvo que suspenderse por una descompensación en la salud del acusado.

Asimismo, el abogado defensor del imputado, Dr. Jorge De la Fuente, indicó a este diario que la audiencia se realizará este sábado y, en principio, se arbitraría los medios para que se lleve a cabo respetando las medidas necesarias para no comprometer la salud pública, mediante el sistema de videoconferencias, aprobado por la Acordada nº 4443 que emitió a finales del mes de marzo el Tribunal de Justicia Superior de la Provincia de Catamarca.

La audiencia contará con la participación del imputado, quien estará acompañado por su abogado defensor y el fiscal penal juvenil, Guillermo Narváez, quedando dicho acto grabado en un soporte digital, en caso de que el acto se realice en forma virtual.

Vale recordar, que Elías Nievas estuvo prófugo de la Justicia local desde el 25 de diciembre de 2019 hasta el pasado 2 de abril, cuando fue detenido por la Policía Federal en una vivienda del partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, donde alquilaba. Allí permaneció privado de la libertad hasta el miércoles de la semana pasada, cuando en horas de la madrugada arribó a esta ciudad mediante un exhorto de extradición ordenado por el juez de Control de Garantías Penal Juvenil, Gershani Quesada.

Ahora, resta que el joven sea sometido a la audiencia y dé o no su versión del crimen. Cabe destacar que fuentes judiciales indicaron que en la declaración de cámara Gesell, su novia, la adolescente de 15 años, exnovia al momento del crimen de Agustín, dijo que ella le envió el mensaje para que la víctima se encontrara con Elías, pero que supuestamente no sabía que su pareja, es decir, el acusado, lo iba a matar.

