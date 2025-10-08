El intendente de Los Altos, Raúl Barot, encabezó una caminata por los barrios de Manantiales, donde compartió un cálido encuentro con los vecinos y vecinas del lugar. Durante la jornada, Barot destacó la importancia de estar cerca de la comunidad y escuchar de primera mano sus inquietudes y propuestas.

“Sentir y estar junto a los vecinos es lo mejor que podemos hacer para seguir transformando este hermoso pueblo. Con el acompañamiento de la gente y su voto, tendremos el desafío y la fuerza de seguir cambiando la realidad y generando más oportunidades para todos”, expresó el jefe comunal.

El intendente estuvo acompañado por los candidatos a concejales que conforman la lista de Fuerza Patria 501, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Artículo anteriorLos trabajadores de la fábrica NEBA con fuerte protesta tras despidos y suspensiones
Artículo siguienteCon un importante evento, se festejará la Semana global del Emprendedor en la ciudad
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor