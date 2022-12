El Intendente de la Capital se refirió a la reunión que mantendrá el Gobernador Raúl Jalil con el Presidente de la Nación donde se definirá la fecha de elecciones en Catamarca.

Decidir la fecha de los comicios es facultad del Gobernador, dijo.

Gustavo Saadi al ser consultado por la prensa sobre esta cuestión en particular y sobre la fecha, objeto de análisis entre el gobernador Jalil y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe comunal respondió: “A mí no me consultaron absolutamente nada”. Saadi cree que es público lo que él piensa: “No es el momento para dar esa discusión”.

El Intendente fue contundente acerca de la autonomía del Ejecutivo provincial para el llamado a comicios: “Nos llenamos la boca hablando de federalismo, pero parece que hay que pedir permiso en la Nación cuando vamos a hacer una elección. Lo decidamos los catamarqueños, eso es lo más importante.

”Hoy es facultad del Gobernador: de acuerdo a la Constitución, él puede decidir si se llama a elecciones en marzo o en octubre”.

“Más adelante, cuando no se esté en un proceso eleccionario o en un año en que no hay elecciones, debe darse un debate profundo del sistema electoral que queremos en la provincia”.

En otro tramo sostuvo, como ya lo había manifestado en otra ocasión, que no es partidario de la simultaneidad de las elecciones. “El electorado debe tener en “claro qué es lo que vota. Cuando van una fórmula nacional, una fórmula provincial, una fórmula municipal, realmente un poco se distorsiona la elección: ¿cuál es el proyecto o cuáles son las propuestas que está por elegir la ciudadanía?”, dijo.

En cuanto a lo que se hará a nivel municipal y el tema de las elecciones, el lord mayor capitalino enfatizó que la comuna tiene la facultad de desdoblar los comicios. Sin embargo, no lo definieron porque no saben cuándo serán las elecciones provinciales, comentó.