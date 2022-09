En una elección que marcó el inicio del calendario electoral, Sara Majorel, de Juntos por el Cambio, se impuso ante Verónica Crescente, del peronismo cordobés, y ganó las elecciones municipales en Marcos Juárez, Córdoba, el municipio donde en el 2014 nació Cambiemos.

Majorel, respaldada por Mauricio Macri, obtuvo el 55,15% de los votos, mientras que Crescente, que contó con el apoyo del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, llegó al 38,49%. La candidata del PRO reemplazará en el cargo a Pedro Dellarossa, de Juntos por el Cambio, que está cumpliendo su segunda gestión.

“¡Gracias! Gracias a los vecinos de Marcos Juárez por seguir confiando en nosotros. Nos llena el corazón todo el apoyo que recibimos de cada uno de ustedes, de nuestra familia y amigos, y de todos los referentes de Juntos por el Cambio”, escribió la intendenta electa en su cuenta oficial de Twitter.

En los comicios de hoy, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex presidente Macri apostaron sus fichas para ganar la intendencia de la ciudad que se bautizó “kilómetro 0″, por su relevancia en el calendario electoral y en la historia del frente opositor.

Schiaretti reconoció la derrota de su candidata cerca de las 20:30, cuando ya se habían escrutado el 80% de las mesas. “Felicito a Sara Majorel por su triunfo como intendenta electa de Marcos Juárez, como así también a Verónica Crescent y su equipo por su desempeño. La ciudad de Marcos Juárez ha vivido una verdadera fiesta de la democracia”, escribió.

En esa línea, el gobernador agregó: “Tengan la certeza los vecinos y vecinas de la localidad que, tal como lo venimos haciendo con los 427 municipios y comunas de nuestra Córdoba, seguiremos trabajando junto al municipio por el progreso de esta querida ciudad del sudeste provincial”. Dejando en claro su voluntad de trabajar en conjunto.

Luego fue el turno del ex presidente Macri, quien posteó en su cuenta de Twitter: “‘Si no está roto, no lo arregles’. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, Juntos por el Cambio y reconocimiento a Pedro Dellarossa”.