En el marco de los 90 años de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el vicegobernador Rubén Dusso acompañó hoy la sesión de la Mesa Ejecutiva nacional que se desarrolla en la provincia. El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Amerian, reúne a las máximas autoridades del sector para analizar la situación de la industria y coordinar acciones que permitan reactivar la obra pública en la región.

Durante la jornada, que da continuidad a la agenda de trabajo iniciada con el gobernador Raúl Jalil, se abordó la realidad económica que atraviesa el país y su impacto directo en las empresas constructoras y el empleo provincial. «Es fundamental unificar reclamos y buscar soluciones conjuntas para el NOA», se destacó en el cónclave, donde también se trataron temas clave como la gestión de bonos para la cancelación de deudas y las perspectivas del sector para este año.

La infraestructura como eje fundamental

“Estamos aquí presentes es para acompañarlos – expresó para la audiencia el vicegobernador Dusso- porque la cámara que tiene la constitución de ser la columna vertebral de la infraestructura en el país, y no hay desarrollo de país si no hay desarrollo de infraestructura. Todo lo que tenga que ver con lo que se produce, con el turismo, con la conectividad y nosotros queremos que haya más infraestructura, que queremos que haya conexión entre Atlántico y el Pacífico, que funcionen los pasos fronterizos, que funcione la conectividad con el Pacífico para ir a toda la costa oeste de América y para ir también a Asia, para ahorrar tiempo, ahorrar dinero y que ese dinero que se ahorre nos dé más competitividad, nos dé mejores precios, y que eso nos genere más empleo, más economía y, en definitiva, más de, y mejor desarrollo”.

Minería e inversión junto a empresas locales

Al mismo tiempo, el vicegobernador, remarcó la importancia de que las empresas se movilicen y asocien en nuevas direcciones para asegurar la concreción de proyectos; “Queremos invitarlos a que puedan invertir en Catamarca; asóciense con empresas locales, que vean la forma de hacer grupos de empresas, porque al reducirse tan drásticamente la obra pública, suponemos que hay que reconvertirse, y hasta tanto se reordene la obra pública, poder hacer reinversión en minería, que es parte de los recursos naturales que tiene nuestro país que pueden ser explotados en una intensidad mucho más conveniente y productiva para la provincia y para el país”, dijo Dusso.

Del encuentro participaron el presidente de CAMARCO nacional, Gustavo Weiss; la presidenta de la delegación Catamarca, Anahí Díaz; y el vicepresidente de CAMYEN, Gabriel Molina. Asimismo, estuvieron presentes autoridades nacionales de la cámara como el vicepresidente Fernando Porreta, el secretario del Interior Juan Castelli y la secretaria de Género Laura Hereñu, junto a empresarios de La Rioja y Santiago del Estero que se sumaron a la reunión regional.