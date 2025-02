En febrero de 2018, tras realizar varios vuelos de prueba del Falcon Heavy de SpaceX, se lanzó al espacio el Tesla Roadster rojo cereza totalmente descapotable: el primer coche deportivo de Tesla producido en 2009 y que fue propiedad del propio Elon Musk. Este llevaba dentro un maniquí apodado Starman que simulaba a un astronauta, ya que, con su traje espacial, iba al frente del vehículo.

Ahora, siete años después, ha causado problemas al ser confundido con un asteroide cercano a la Tierra.

El Tesla Roadster de Elon Musk se ‘disfraza’ de asteroide, pero le pillan

Según informan desde la revista Astronomy, el pasado 2 de enero, el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, a través de su Centro de Planetas Menores, que almacena datos de objetos espaciales, descubrió un asteroide a menos de 240.000 kilómetros de la Tierra tras recibir la información de un científico ciudadano que lo identificó.

Esto derivó en que se le ‘bautizase’ como 2018 CN41 y con la catalogación de NEO. Las siglas NEO hacen referencia a Near-Earth Objets, o lo que es lo mismo, un Objeto Cercano a la Tierra. Teniendo en cuenta que la Luna se encuentra a 384.400 kilómetros de distancia, el hallazgo cobraba una importancia relevante por un posible riesgo de colisión con nuestro planeta.

El Tesla Roadster y su maniquí Starman, dejando la Tierra atrás, tras su lanzamiento en el Falcon Heavy SpaceX / EP

Pero menos de 17 horas después, el Centro de Planetas Menores emitió un aviso en el que comunicaba que eliminaba el 2018 CN41 de sus registros porque el objeto no era un asteroide, sino que era un coche. En concreto, el Tesla Roadster de Elon Musk que se puso en órbita en el 2018.

¿Por qué se envió un Tesla al espacio? El Tesla Roadster de Elon Musk fue montado en una etapa superior de Falcón Heavy que se puso en órbita alrededor del Sol el 6 de febrero de 2018. El automóvil, que había sido propiedad de Musk, fue una carga útil de prueba para el primer vuelo del Falcon Heavy.

Suena cómico, pero identifica un problema grave

Por suerte, el equipo de astrónomos profesionales identificó rápidamente que se trataba de un Tesla, pero según informan desde Astronomy, es un problema creciente debido a la falta de transparencia por parte de los países y empresas que operan naves en el espacio profundo, más allá de las órbitas utilizadas por la mayoría de los satélites.

Al haberlo identificado como un objeto NEO conlleva destinar recursos para controlar este tipo de elementos y por casos como este se estarían desperdiciando esfuerzos por algo que no es como tal. Es decir, si este tipo de sucesos no se controlan, un gran número de objetos no rastreados podrían obstaculizar los esfuerzos para proteger la Tierra de asteroides que sí que son potencialmente peligrosos.

