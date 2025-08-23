¿Quién no tiene un teléfono móvil a día de hoy? Buena parte de la población pasa incontables horas con este dispositivo en la mano, pero para protegerlo y realzar su estética, lo mejor es utilizar fundas de silicona y, aunque hay diseños para todos los gustos, las más usadas son las transparentes. Sin embargo, aunque al principio se ven muy bien, no tardan demasiado en adoptar un color amarillento.

En ese punto, hay personas que deciden tirar la funda y comprarse una nueva, sin embargo, existe un porcentaje de la población que intenta eliminar la suciedad para recuperar su estado inicial. Si eres uno de ellos, 20bits te explica cómo quitar el amarilleamiento de la funda del móvil.

Cómo limpiar el amarilleamiento de la funda del móvil

Si la funda del móvil es de plástico, silicona o goma, basta con recurrir al agua, el jabón de lavavajillas líquido y un estropajo suave. Lo primero que se debe hacer es mezclar en un recipiente agua caliente con un poco de jabón, hasta que haga espuma. Pero hay que tener cuidado, puesto que esto no debe estar a una temperatura elevada para no estropear la carcasa.

A continuación, se moja el estropajo en ese agua y se va frotando por las dos caras y los recovecos con mucha precaución. Y una vez hecho este paso, habrá que aclarar la funda, secarla muy bien con papel de cocina y esperar al menos una hora antes de volver a utilizarla.

Con qué productos se puede quitar el tono amarillento



A pesar de que lo más sencillo es lavar la funda con agua y jabón, esto solo funcionará si está poco sucia. Por ello, en función de la calidad de la funda y de lo sucia que esté, puede que funcionen mejor otros métodos:

Limón : Al agua con jabón, se añade un poco de zumo de limón. En esta mezcla, se sumerge la funda durante unas dos horas.

: Al agua con jabón, se añade un poco de zumo de limón. En esta mezcla, se sumerge la funda durante unas dos horas. Bicarbonato de sodio : Se añade una cucharada en un recipiente con un poco de agua. Tras esperar unos minutos, se distribuye la mezcla por la funda, dejando que actúe media hora, como mínimo. Las zonas de difícil acceso se limpian con un cepillo y, después, se aclara bien.

: Se añade una cucharada en un recipiente con un poco de agua. Tras esperar unos minutos, se distribuye la mezcla por la funda, dejando que actúe media hora, como mínimo. Las zonas de difícil acceso se limpian con un cepillo y, después, se aclara bien. Alcohol isopropílico : Si la funda está muy sucia, hay que darle un ‘plus’ de limpieza. Esto se consigue humedeciendo un paño de microfibra con alcohol isopropílico, y se frota a conciencia.

: Si la funda está muy sucia, hay que darle un ‘plus’ de limpieza. Esto se consigue humedeciendo un paño de microfibra con alcohol isopropílico, y se frota a conciencia. Lejía: Cuando el nivel de suciedad es muy elevado, pero la carcasa tiene tal calidad que quiere recuperarse, se puede recurrir a la lejía. Teniendo precaución y protegiéndose ante posibles salpicaduras, se mezcla en una palangana tres partes de agua con dos de lejía, y se sumerge durante media hora. Hay que enjuagar y aclarar muy bien.

