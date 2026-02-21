Desde su inauguración, el 29 de septiembre de 2025, el Servicio Integral de Ginecología de la Maternidad Provincial 25 de Mayo llevó a cabo 6.387 prestaciones de salud.

Con la apertura de la nueva ala, incorporó servicios claves para la prevención y el diagnóstico como Rayos X, Mamografía y Ecografía.

En 4 meses realizó 1.177 atenciones ginecológicas, 136 prácticas ginecológicas, 3.699 ecografías, 790 atenciones de cardiología y 23 de hematología.

Además, se brindaron 409 asistencias en salud mental, incluyendo psiquiatría, y 153 de alto riesgo.

El Servicio Integral de Ginecología de la Maternidad busca garantizar la salud sexual y reproductiva, brindando atención médica completa, haciendo hincapié en la prevención y el diagnóstico temprano, así como en el tratamiento de patologías ginecológicas y mamarias.